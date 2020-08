Patronul lui CFR Cluj, reacţie tăioasă după al treilea succes consecutiv în Liga 1. "Alţii au încercat să câtige titlul pe după mese!"

Nelu Varga nu apare în acte ca patron sau acţionar majoritar (62% dintre acțiunile de la CFR Cluj sunt deţinute de Marian Băgăcean), dar toată lumea ştie că el este cel care conduce clubul.

"Alții au încercat să câștige titlul pe după mese. Eu am făcut totul din inimă, nu am făcut-o niciodată pentru bani sau faimă. Sunt un om fericit. Îmi iubesc echipa, antrenorii, staff-ul. Vă iubesc și pe voi, chiar dacă Gazeta ne-a mai «faultat». Dar tot timpul a făcut-o corect. Este o seară importantă pentru noi și am demonstrat că nu facem jocuri de culise cum fac alții. Vă mulțumesc tuturor! Și celor care au crezut în noi și celor care n-au crezut. Am jucat pe teren. Am câștigat titlul corect! Nu pe la colțuri sau prin culise. Sunt un om retras, care nu vrea publicitate, dar în seara asta pot să transmit mulțumiri din inimă echipei mele și oamenilor de lângă echipa. E momentul să ne bucurăm pentru performanta această mare. Le mulțumesc tuturor oamenilor care au făcut performanță la această echipă și tuturor celor care ne-au criticat", a declarat Nelu Varga pentru GSP.

CFR Cluj este campioana României! Ardelenii, al treilea titlu consecutiv în Liga 1