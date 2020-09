Pe cine apără Nicuşor Dan: "Câine" recunoaşte legăturile cu interlopii şi faptul că a dat şpagă pentru autorizaţie

Până acum, în imensul scandal electoral iscat în Bucureşti au fost auzite vocile acuzatoare ale PSD şi Gabrielei Firea, apărarea lui Nicuşor Dan şi USR, dar singura care lipsea din peisaj era tocmai a celui care a declanşat întreaga poveste. Mihai Mitrache, zis "Câine", are 49 de ani și a crescut în cartierul Berceni din București, alături de recuperatorii din Clanul Sportivilor, cu mulți dintre ei fiind coleg în clasele primare. Jurnaliştii de la Rise Project au publicat vineri seara primele înregistrări cu Mihai Mitrache şi legăturile sale cu interlopii. "Mă învaţă Alexandru Noapteş, cuscrul lui Hrebenciuc, mă învaţă să spun Doctorul când vorbesc de Băluţă (n.r. - primarul sectorului 4), iar de Goleac să vorbesc cu G, când să îmi dea autorizaţie de funcţionare (...) I-am dat 2.000 de euro lui Noapteş, dup-aia a mai venit să îi dau 2.000. Zic: nu-ţi mai dau mă 2.000!! Că de-aia i-am denunţat la DNA, pentru mită. I-am zis să-mi de banii înapoi. Când mi i.a dat, mi-a zis: vezi mă că te demolează. Îţi dau eu 60.000 şi Goleac 60.000, şi o luăm noi. Le-am zis: nu, mai bine s-o demoleze!", spune "câine, pe înregistrare. Procurorii anticorupție au clasat dosarul pornit de la plângerile lui Câine & comp anul trecut, din lipsă de probe.

"Am vorbit telefonic cu domnul Nicuşor Dan, era la Făgăraş. Mi-a zis că dacă e vreo problemă, să-l sun. Că n-au voie să facă aşa ceva (n.r. - să demoleze construcţia) până nu se pronunţă instanţa, a zis domnul deputat. Şi-l sună pe Zărescu: Băi, ce faci? Demolaţi ceva acolo la Mitrache?. "Nu, dom'le. Trebuia să ştiu eu", zice Zărescu, escrocul. Şi aţi văzut, era şef, coordona, se ascundea după maşini, juca baba oarba cu noi (...) Ia vedeţi, cum vă prinde bine şi nici să nu-l lezăm pe domnul Nicuşor Dan. Ca să nu apară pe mâna la nenorociţii ăştia convorbirea asta", le-a spus "Câine" reporterilor RISE Project.

Câine susține că s-a întâlnit o singură dată în persoană cu Nicușor Dan, astă-iarnă. Au mers atunci împreună la Avocatul Poporului. "Singura autoritate care ar fi putut să suspende decizia de demolare era Prefectura, dar prefect interimar era atunci chiar Nicoleta Matilda Goleac, fosta soție a lui Marian Goleac. Așa că Nicușor Dan a venit cu ideea de a merge la Avocatul Poporului. Acolo însă ne-au răspuns că nu ne pot sprijini decât pe perioada iernii (nu există demolări, fiindcă nu se fac evacuări – n.n.)", povestește Mihai Mitrache zis Câine, pentru RISE Project.

Contactul inițial a fost realizat însă de Ștefan Pisărgeac, avocatul lui Câine. El a vorbit cu actualul candidat la Primărie, la finalul lui 2019, când i-a cerut efectiv sprijinul în cazul clientului său. Avocatul avea o strategie și ceva experiență în demolări. Mai reprezentase un comerciant din Orășelul Copiilor, care a obținut despăgubiri în instanță, în urma unei acțiuni similare dispusă de Piedone. Concret, avocatul Pisărgeac avea nevoie ca asociația lui Nicușor Dan, "Salvați Bucureștiul", să facă o cerere de așa numită intervenție accesorie în procesul lui Câine cu primăria. Susținerea societății civile ar fi adus greutate și notorietate cauzei.

Justificările lui Nicuşor Dan

Intervenția clasică permite unei terțe părți, cu interese într-o speță, să intervină în respectivul proces și să pledeze în fața judecătorilor din dosar. Poate fi un vecin, un nepot sau oricine are un interes direct patrimonial. Când intervine un ONG, precum cel al lui Nicușor Dan, fără vreun interes direct, ci doar legat de obiectivele proprii din statut – acțiunea se numește "intervenție accesorie" și presupune apărarea suplimentară a uneia dintre părți. Asociația "Salvați Bucureștiul" susține că militează împotriva abuzurilor administrative și gestionează dintotdeauna valuri de procese. Cert e că Nicușor Dan a acceptat cazul lui Câine și a făcut intervenția accesorie în recurs, pe 30 aprilie. Argumentele asociației sale împotriva demolării au fost preluate și în motivarea judecătorilor, care a venit însă târziu pentru restaurantul din parc.

Întrebat de RISE Project de ce a acceptat să intervină în cazul Mitrache, Nicuşor Dan a răspuns: "Este o chestiune absolut de principiu, în sensul că am făcut asta 15 ani, am ajutat probabil peste 1.000 de oameni care au venit la noi cu probleme care țin de urbanism și construcții. A venit la mine un om care era clar într-o situație de abuz, abuz pe care l-a confirmat instanța. M-am adresat autorităților și, pentru că ele nu au reacționat, împreună cu asociația am mers în instanță (..) L-am sunat pe primarul sectorului 4 și mi-a răspuns Zărescu, care mi-a spus că se va ocupa el de această situație. Ca documente scrise, i-am trimis un punct de vedere în care i-am explicat de ce e ilegal, el mi-a răspuns cu un alt punct de vedere juridic, apoi am trimis un alt punct de vedere care răspundea la ce a scris el. Adică lămurea mai bine ce scrisesem eu prima oară. Au mai urmat 4-5 apeluri telefonice".