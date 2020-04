Pe lângă coronavirus, o altă boală face ravagii în România. Sunt confirmate aproape 20.000 de cazuri şi 64 de decese

Rujeola este o altă boală care face ravagii în România. Potrivit INSP, până vineri au fost confirmate 19.813 cazuri, dintre care 64 de persoane au murit.

În ultima săptămână au fost confirmate 57 de cazuri noi, în județele Satu Mare, Cluj, Bihor și Timiș.

Rujeola este o boală infecțioasă ce duce de multe ori la complicații, potrivit Centrului Naţional de Supraveghere şi Control al Bolilor Transmisibile.

Bolile copilăriei. Ce trebuie să ştii despre rujeolă, vărsat de vânt, tuse măgărească şi alte boli transmisibile în colectivitate

Odata cu inceperea scolii sau a gradinitei, copiii sunt nevoiti sa-si petreaca mare parte din zi alaturi de colegi, la orele de clasa. Astfel, este de ajuns ca unul dintre zecile de copii sa sufere de o afectiune transmisibila pentru a-i infecta si pe ceilalti. Insa, daca micutii vor respecta cateva reguli de igiena, acestia pot sa tina la distanta microbii, bacteriile si virusurile.

1. Rujeola

Copiii care au rujeola (pojar) vor avea febra ridicata vreme de trei zile. Apoi, febra va scadea, iar bolnavul va avea iritatii constand in puncte rosii cu capete mici. Rujeola afecteaza intregul corp, raspandindu-se catre maini si picioare. Fiecare dintre aceste puncte apare si dispare in aproximativ 14 ore. In general, rujeola apare la copiii de sub trei ani.

Ca tratament, trebuie administrate medicamente care sa reduca starea de febra pentru a-i regla temperatura corpului, apoi este indicat sa-i dai multe lichide, ca sa eviti deshidratarea. Perioada de incubatie dureaza intre zece si 15 zile.

2. Rubeola

Rubeola este una din bolile copilariei cu manifestari clinice asemanatoare pojarului, dar la un nivel mai scazut. Asadar, modalitatea de transmitere e similara cu cea a rujeolei, prin tuse ori stranut. In general, eruptiile in cazul acestei afectiuni sunt blande, cu o nuanta rozalie, aparand initial la nivelul fetei si raspandindu-se apoi pe tot corpul.

3. Varicela / Varsat de vant

Unele dintre bolile copilariei, precum varicela, confera imunitate organismului pentru tot restul vietii, motiv pentru care numai copiii fac aceasta boala, in general. Puncte sau vezicule rosii si care declanseaza mancarime se intind de obicei pe tot corpul.

Afectiunea, cauzata de virusul varicela zoster, apare mai ales in prima decada a vietii copilului tau. Astfel, copilul va face febra si va avea simptome similare cu cele din cazul unei gripe, inainte de aparitia iritatiilor de pe piele.

La unii copii este posibil sa nu apara deloc sau aproape deloc acele iritati ale pielii. Ca regula, cu cat este mai mare copilul, cu atat este mai grava afectiunea. Varicela poate fi tratata cu antihistamincie si/sau lotiune cu calamina. Pentru a reduce febra, ii poti administra copilului tau paracetamol, dar numai dupa ce ai consultat un medic in acest sens.

Daca punctele aparute vor fi infectate cu bacterii, ar trebui administrat un antibiotic, la fel, dupa consultarea unui specialist. Boala poate dura intre zece si 20 de zile.