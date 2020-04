Pepe, primele declaraţii după ce a fost amendat în noaptea de Înviere: "Am ieşit asumat să încasez amendă"

Artistul a explicat faptul că nu a venit nimeni la miezul nopţii să îi dea Lumina Sfântă, aşa cum se anunţase sau poate că nu a ieşit la timp, la poartă. Astfel, nu a vrut să treacă noaptea de Înviere fără să aibă Lumină în casă şi a decis să meargă chiar el la biserică, cu riscul de a primi amendă.

După ce i-a întocmit procesul-verbal de contravenţie, poliţistul a făcut un gest frumos şi i-a dat artistului lumină de la lumânarea pe care o avea.

''Din punctul meu de vedere, am ieşit asumat să încasez o amendă, dat fiind faptul că în noaptea de Înviere o sărbătoream şi pe Raluca (n.r. soţia lui Pepe), a fost ziua ei de naştere. Probabil nu am fost atent atunci când au trecut cei ce aduceau Lumină, sau mai există o variantă, să nu fi trecut deloc.

Când am văzut că se face aproape ora 1 noaptea şi nu am primit Lumină şi am luat o fişă, dar mi-am dat seama că nu avem acolo nicio rubrică, care să ne permită să mergem la biserică şi nu am făcut altceva decât să iau lumânările în mână şi să zic <> şi am plecat.

Nu pot să spun că poliţiştii s-au compportat necivilizat, au fost extrem de amabili şi vreau să le mulţumesc pentru faptul că mi-au adus lumină personal", a declarat Pepe în emisiunea lui Măruţă.

Pepe, afectat financiar din cauza coronavirusului

În plină pandemie de coronavirus, artișii care nu trăiesc doar din muzică, ci și din afaceri au de suferit. Cântărețul Pepe a fost nevoit să își bage angajații în șomaj tehnic și să închidă grădinița de care se ocupa soția sa, Raluca, dar și salonul de înfrumusețare.

Pepe trece printr-o perioadă mai grea, fără concerte și fără alte activități care, înainte de de coronavirus, îi aduceau venituri financiare frumoase. Artistul petrece acum mai mult timp alături de familie, alături de soția sa și de cele două fiice, Rosa și Maria.

Cântărețul se joacă alături de fiicele sale și le-a compus o piesă specială. Mai mult decât atât, Pepe are timp să facă reparații prin casă. În fiecare duminică artistul le cântă fanilor pe canalul său de Youtube și stă cu ei la povești, încurajându-i să treacă mai ușor peste această perioadă delicată. Artistul și familia sa s-au izolat în vila de lux, de peste 200.000 de euro.