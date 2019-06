Pepene galben cu fructe in aspic

Se spala pepenele apoi taie in doua jumatati egale. O jumatate o curatam de miez cu o lingura lasand cam 1 cm de miez pe coaja, cealalta jumatate ,taiem cateva feliute in cubulete mici, taiem si miezul de pepene rosu, in cubulete, strugurii ii spalam si brobonim, piersicile se taie si ele in bucatele mici.

Se hidrateaza geletina in 100 ml apa rece, apoi o topim la bain marin si o turnam in siropul de coacaze. Toate fructele se amesteca intr-un castronel si apoi se umple jumatatea de pepene galben, se preseaza usor sa se aseze fructele apoi turnam deasupra lor siropul cu gelatina. Se da la rece cel putin 2-3 ore apoi se taie felii si se servesc ca desert.Este delicis,racoritor si foarte apetisant!!

Pofta buna!

