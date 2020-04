Peste 65.000 de cereri pentru şomaj tehnic, depuse de persoane cu alte tipuri de contracte decât cele individuale de muncă

“Vreau să vă fac o scurtă informare în legătură cu cele două categorii de plăţi pe care Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială le gestionează în această perioadă. Prima categorie este cea a indemnizaţiilor de sprijin a măsurilor de sprijin implementate de Guvernul Orban pentru diferitele categorii de profesionişti, pentru cei care activează în baza contractelor de drepturi de autor sau în baza contractelor de activitate sportivă. În privinţa acestei categorii trebuie să vă spun că azi dimineaţă la ora 8:00, aveam în total de 65.082 de cereri depuse pentru aceste indemnizaţii”, a declarat Alin Ignat, potrivit news.ro.

Ignat a precizat că peste 90% din aceste contracte se referă la persoane fizice autorizate, întreprinderi familiale, întreprinderi individuale. 10% din cererile pentru indemnizaţiile de şomaj tehnic aparţin persoanelor care au contracte de drepturi de autor şi sau contracte de activitate sportivă.

Ministerul Muncii: 56.170 de companii au solicitat şomaj tehnic pentru 459.000 de angajaţi

“Dincolo această statistică pe care o avem, la această oră, în legătură cu totalul depunerilor trebuie să vă spun că documentele de plată pentru aproape 10.000 de beneficiari din această categorie sunt pregătite şi că banii vor pleca înspre beneficiari. Ne referim aici la depunerile din zilele de 1, 2 şi 3 aprilie. Pentru depunerile din aceste zile banii vor pleca astăzi (vineri, 10 aprilie - n.red.) către beneficiari”, a precizat secretarul de stat.

Unde se pot trimite solicitările de indemnizaţii

Alin Ignat a anunţat că a fost realizată o nouă variantă pentru depunerea solicitărilor: “Am implementat cu ajutorul Autorităţii Naţionale pentru Digitalizarea României o nouă variantă pentru depunerea solicitărilor. Pe lângă adresele de mail dedicate pe care le găsiţi pe siturile agenţiilor judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială, solicitările se mai pot depune şi pe platforma aici.gov.ro. La nivelul agenţiei naţionale, am implementat şi câteva soluţii IT în aşa fel încât întregul proces de prelucrare a solicitărilor să fie pe cât posibil automatizat, în aşa fel încât în decursul câtorva zile vom ajunge ca procesul să fie în proporţie de 60% automatizat”, a afirmat Ignat.

Alocaţiile, indemnizaţia pentru creşterea copilului, cea pentru handicap şi ajutoarele sociale au fost deja plătite

Secretarul de stat a mai spus că a fost deja făcută plata alocaţiilor şi a indemnizaţiei de creştere a copilului: “În privinţa celeilalte categorii de plăţi, o categorie pe care ANPIS, prin agenţiile judeţene, o plăteşte în mod tradiţional deja, vorbim despre plata alocaţiilor şi a indemnizaţie de creştere a copilului, aceste plăţi s-au făcut, banii au ajuns în conturile oamenilor care au optat pentru plata prin cont bancar, au ajuns cu două zile mai devreme, pe data de 8 aprilie, iar banii care sunt distribuiţi prin intermediul Poştei Române au ajuns deja la Poşta Română şi au intrat în distribuţia Poştei”, a spus secretarul de stat.

Băncile din România, sufocate de solicitările clienţilor: Avem şi câte 15.000 de apeluri telefonice pe zi

Totodată, el a menţionat că şi indemnizaţiile pentru handicap şi ajutoarele sociale au fost deja virate în conturile beneficiarilor: “În legătură cu indemnizaţiile pentru handicap, unde vorbim despre un total de 856 de mii de beneficiari, astăzi vor intra banii în conturile bancare, cu trei zile mai devreme decât era programat, de luni poşta va începe distribuirea acestor sume către cetăţenii care au optat pentru plata prin poştă, vorbim aici de o sumă de 365 de milioane lei. În privinţa ajutoarelor sociale, alocaţiei pentru susţinerea familiei, alocaţie de plasament şi cea pentru HIV-SIDA, tot astăzi vor intra banii în conturile celor care au optat pentru plata pe card, iar până pe 16 aprilie poşta va distribui banii celor care au optat pentru plata prin poştă. Aşadar cu patru zile mai devreme. Aici vorbim de un total de 382 de mii de beneficiari şi de o sumă de 109,3 milioane lei”, a anunţat Alin Ignat.