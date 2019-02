Peşte alb în sos picant de roşii cu garnitură de cartofi natur

Ingrediente Peste alb in sos picant de rosii cu garnitura de cartofi natur

1 kg de peste proaspat, curatat

4 linguri pasta de rosii

4 catei de usturoi

2 foi de dafin

1 ardei iute

tarhon (dupa gust)

4 linguri ulei de masline extravirgin

sare

piper

Mod de preparare Peste alb in sos picant de rosii cu garnitura de cartofi natur

Pestele (file sau trunchi) spalat se taie in bucati potrivit de mari care se ung cu 2 linguri de ulei de masline, se condimenteaza si se pun intr-o tava.

Tava se da la cuptor si te tine timp de 15 minute la foc mediu.

Prepararea sosului: Intr-o tigaie se pune uleiul ramas in care se adauga usturoiul zdrobit si ardeiul iute spalat, curatat de seminte si taiat fin; amestecul se pune la foc mediu.

Dupa 1 minut se adauga pasta de rosii care se subtiaza cu 2 pahare de apa; se lasa la foc mediu 5 minute sa fiarba in clocote mici.

Acum se adauga in sos tarhonul tocat, sarea, piperul si foile de dafin. Totul se mai fierbe 1-2 minute.

Sosul astfel preparat se toarna peste pestele din tava care se introduce in cuptor, la foc mediu, pentru inca 20 de minute.

Preparatul se serveste cald, presarat cu piper proaspat macinat.

La servire, alaturi de acest preparat se poate servi garnitura de cartofi natur, presarati cu patrunjel verde tocat fin.

