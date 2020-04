Petre Grigoraş, ACUZAŢII GRAVE după moartea fratelui său. "Nu avea nicio boală, dar i-au trecut asta pe certificatul de deces!"

Petre Grigoras a declarat ca i se pare "foarte dubios" ca autoritatile au trecut in certificatul de deces ca fratele sau suferea de diabet, desi nu avea aceasta boala.

"Am inteles ca i s-a scris acolo ca avea probleme cu diabetul si cu inima. El in fiecare an isi facea analizele. Acum au aparut aceste probleme cu diabetul. Raspunsul la teste i-a venit dupa vreo doua zile, in acest timp nu i-a dat niciun tratament. Dupa ce a venit rezultatul, la 24 de ore a decedat. Pana acum nu avea diabet, iar in certificatul de deces scrie ca are diabet. Mi se pare ceva dubios", a spus Petre Grigoras pentru ProSport.

Tragedie în familia lui Petre Grigoraş. Fratele antrenorului a murit de Covid-19 la 59 DE ANI. "În cinci minute l-au îngropat!"

"Fratele meu a avut o răceală normală în familia lui peste care a trecut. Se pare că acest virus l-a contactat pe fondul acestei răceli. A întârziat să meargă la spital. Când s-a dus deja era destul de târziu. A intrat în comă foarte rapid. A murit din cauza acestui virus. Trebuie să fim mai atenți cu acest virus care nu iartă pe nimeni. Există foarte multă inconștiență", a mai spus Petre Grigoraş.

Conform Grupului de Informare Strategică, fratele lui Petre GHrigoraş ar fi suferit şi de alte patologii: "Bărbat, 59 de ani, jud. Bacău. Pe 26 martie i-au fost recoltate probe biologice pentru COVID 19 care au fost testate la Spitalul Clinic Boli Infecțioase Iași. Rezultatul a fost confirmat pozitiv pe 27 martie și a murit pe 30 martie, la Spitalul Județean de Urgență Bacău, la secția de boli infecțioase. Patologie preexistentă: hipertensiune arterială, diabet zaharat tip II decompensat".