Tragedie în familia lui Petre Grigoraş. Fratele antrenorului a murit de Covid-19 la 59 DE ANI. "În cinci minute l-au îngropat!"

Petre Grigoraş locuieşte în Constanţa, dar mai mulţi membrii ai familiei sale au rămas însă în locurile natale, în zona Moldovei.

"Trăiesc foarte prost această perioadă. Ieri mi-a murit un frate de coronavirus, am și alte probleme. El era în Zemeș, (n.r. - o comună de lângă Moinești), în zona Bacăului, a fost răpus de această boală la 59 de ani. N-am putut merge la înmormântare. Astăzi în cinci minute l-au băgat în mormânt, fără slujbă, familia este în carantină, este îngrozitor, dar asta-i viața", a declarat Petre Grigoraș pentru doarromania.ro.

Alte trei persoane infectate cu coronavirus au murit în România. Bilanţul deceselor a ajuns la 72

"Eu sunt în Constanța acum, acasă. Am plecat de pe 12 martie de când s-a oprit campionatul. Atât eu, cât și o parte dintre fotbaliști care erau din alte localități. Am discutat cu conducătorii, cu oamenii de acolo, vorbesc cu ei în fiecare zi. De la club deocamdată nu este nimeni infectat. Nici jucători, nici angajați. Dar sigur că există o stare de teamă. Mie n-o să-mi fie frică să revin pentru că sunt convins că atunci când se va putea juca fotbal vom fi cât de cât în siguranță", a mai declarat Petre Grigoraș.

Conform Grupului de Informare Strategică, fratele lui Petre GHrigoraş ar fi suferit şi de alte patologii: "Barbat, 59 de ani, jud. Bacău. Pe 26 martie i-au fost recoltate probe biologice pentru COVID 19 care au fost testate la Spitalul Clinic Boli Infecțioase Iași. Rezultatul a fost confirmat pozitiv pe 27 martie și a murit pe 30 martie, la Spitalul Județean de Urgență Bacău, la secția de boli infecțioase. Patologie preexistentă: hipertensiune arterială, diabet zaharat tip II decompensat".