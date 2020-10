Petre Roman a renunţat la mandatul de consilier general. Mitică Dragomir nu se retrage: "Pe mine m-a ales poporul!"

"Voi fi consilier general. Am dat cazier, am competat tot ce trebuie, am făcut ședința. Eu nu renunț. Eu sunt organ ales, pe mine m-a ales poporul", a declarat, joi, pentru Mediafax, Dumitru Dragomir.

În schimb, Petre Roman a ales să renunțe la mandat.

„M-am retras în bună înțelegere cu Gabriela Firea, fiindcă proiectele pe care urma să le realizez erau împreună cu ea, ea nemaifiind aleasă, nemaiexistând majoritatea... (...) Eu m-am retras fiindcă grupul PSD voia să intre într-o logică de campanie, pe care eu nu pot să o susțin. Eu am intrat cu calitatea principială de independent. Deci nu mai avea sens să fac treaba asta", a declarat, pentru sursa citată, Petre Roman.

Potrivit unor surse, Cornel Dinu și Daniel Pancu au renunțat și ei la mandatul de consilier general.

Citeşte şi: Nicuşor Dan TRANŞEAZĂ discuţia despre al treilea viceprimar dorit de PMP. "E închisă. Legea nu permite"