Petreci vacanta in Grecia? Iata ce cuvinte si expresii uzuale iti pot fi de folos

Daca vei petrece vacanta in Grecia, n-ar fi rau sa cunosti cateva expresii uzuale. Localnicii reactioneaza foarte bine atunci cand turistii incearca sa le vorbeasca in limba lor.



Iata cateva cuvinte pe care le poti folosi in Creta:



– odos = strada (in orasele grecesti nu prea exista placutele de identificare a strazilor)



– Anikto = deschis



– Kleisto = inchis



– Eisodos = intrare



– Exodos = iesire

Vacanta in Grecia. Expresii uzuale:



– Scuzati-ma: Signomi



– Multumesc: Efharisto, daca sunt mai multe persoane care au fost servite in restaurant, cafenea, este mult mai bine sa folosesti Efharistoomay (Va multumim).



– Buna dimineata / Buna ziua (pana in ora 13:00): Kalimera



– Buna ziua / Buna seara: Kalispera



– Noapte buna: Kalinihxta



– Buna: Yassas (pentru o persoana in varsta). Yassoo (pentru o persoana mai tanara). Amandoua sunt, insa, folosite frecvent, si toata lumea apreciaza acest salut, indiferent de varsta.



– Cat costa? Posso Kanay Afto?



– Cat de departe este? Posso makria eenay?



– Scuzati-ma, unde este...? Signomi, poo eenay.......?



– Aveti toaleta? Eheeyete Too-aletta?



– O camera pentru (5 nopti): Enna domatio ya (penday) vradia



– Putem vedea meniul? Boroomay na doomay enna menoo



– Putem achita nota? Boroomay na plirosoomay?



– Aveti telefon cu cartela? Iparhee kartotelefono?



– Vorbiti...? Milatay......?



Engleza: Ag-glika?



Germana: Yermanika?



Franceza: Gallika?



Spaniola: Hispanika?



Japoneza: Yaponayzika?



– Scuzati-ma, nu vorbesc greaca: Signomi, then milow ellenica



