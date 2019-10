Articol publicat in: Economie

Petrom a ieftinit benzina şi motorina. Unde se găsesc cei mai ieftini carburanţi în Bucureşti

Autor: Iulian Tudor Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Petrom a ieftinit benzina şi motorina cu 5 bani pe litru. De la începutul lunii octombrie prețurile au scăzut cu până la 11 bani pe litru. Foto: fanatik.ro Petrom a ieftinit și benzina și motorina vândută în stațiile companiei cu 5 bani pe litru, marţi. Citeşte şi OMV Petrom, profit net de aproape 2 miliarde de lei, după primele şase luni În cea mai ieftină benzinărie a companiei din Capitală, cea de pe Șoseaua Alexandriei, care potrivit aplicației Monitorul Prețurilor, administrată de Consiliul Concurenței, este și cea mai ieftină din București, benzina standard costă azi 5,46 lei litrul, după ieftinire. Prețul motorinei standard a scăzut și el, până la 5,69 lei pe litru, la aceeași stație, cel mai mic preț din București. Potrivit aceleiași surse, acest preț mai este la alte două benzinării din Buurești, operate tot de Petrom, Jiului și Petrom City. Mai multe detalii pe economica.net. loading...

