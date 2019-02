Petrom amână decizia privind investiţia în Marea Neagră din cauza OUG 114

Compania anunță și scăderea investițiilor față de 2018, invocând același motiv: instabilitatea legislativă.

"Neptun Deep: mediul legislativ actual nu oferă premisele necesare pentru o decizie de investiție în valoare de câteva miliarde. Ramanem dornici sa vedem zacamintele din Marea Neagra dezvoltate si vom continua dialogul cu autoritatile pentru a intelege calea de urmat", arată compania în raportul făcut public miercuri.

De altfel, Petrom arată în cuprinsul raportului că OUG 114 a influențat planurile companiei:

"Conform ultimului exercitiu de evaluare a riscurilor desfasurat de catre Grupul OMV Petrom in septembrie 2018, principalele incertitudini care pot influenta rezultatele Societatii raman cele legate de riscul de pret al marfurilor tranzactionabile, riscurile operationale, precum si riscul politic si de reglementare. In privinta riscului de reglementare, Societatea se afla in dialog cu autoritatile romane pe subiecte relevante pentru industrie. In ultimele luni am observat o serie de initiative fiscale si de reglementare discutate si/sau implementate. Acest lucru sporeste volatilitatea legislativa si influenteaza intreg mediul de afaceri. Un cadru fiscal si de reglementare stabil, predictibil si favorabil investitiilor reprezinta o cerinta esentiala pentru dezvoltarea investitiilor noastre viitoare, atat onshore, cat si offshore".

Petrom listează în raportul public și principalele probleme legislative:

"- Legea privind activitatile offshore a intrat in vigoare la jumatatea lunii noiembrie 2018;

– La sfarsitul anului 2018, Guvernul a aprobat Ordonanta de Urgenta nr. 114, introducand masuri care afecteaza mai multe sectoare. Printre aspectele principale care afecteaza activitatea noastra se numara stabilirea de preturi reglementate la gaze naturale si energie electrica pe o perioada de trei ani, precum si majorarea contributiei financiare aplicate cifrei de afaceri din activitatile de gaze naturale si energie electrica. Actualmente, suntem in curs de evaluare a impactului asupra operatiunilor noastre, deoarece legislatia secundara inca nu a fost emisa".

În privința cheltuielilor cu investițiile, raportul Petrom arată că "Instabilitatea recenta privind mediul de reglementare ne-a determinat sa ne revizuim planurile de investitii de crestere, in timp ce cautam claritate in legatura cu climatul investitional din Romania. Planificam investitii de circa 3,7 mld lei pentru 2019, in principal in Upstream. Prioritatea noastra ramane maximizarea valorii portofoliului curent din Upstream si estimam ca vom limita declinul productiei medii zilnice la circa 5% fata de 2018, excluzand optimizarea portofoliului".

În ceea ce privește rezultatele financiare, Petrom a anunțat un profit net de 4,078 miliarde de lei în 2018, semnificativ mai mare decât cel înregistrat în 2017 (2,489 miliarde de lei).

OMV Petrom e cea mai mare companie petrolieră din România. Acționar majoritar este compania austriacă OMV (51%), statul român deține 20% din acțiuni, iar Fondul Proprietatea – circa 10%.