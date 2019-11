Pierdere mare pentru cultură. A murit în somn

Ernest Gaines a murit marți, în locuința sa din Oscar, Louisiana, iar informația a fost confirmată de Baton Rouge Area Foundation, ce sponsorizează un premiu literar în onoarea romancierului.

"Ernest Gaines a fost o comoară a Louisianei. Va rămâne în memoria oamenilor pentru proza lui puternică, ce plasează cititorul direct în povestea vechiului Sud, care putea fi descris numai de el. Am pierdut un om uriaș și un prieten", a declarat John Davies, director general al Baton Rouge Area Foundation.

Guvernatorul Louisianei, John Bel Edwards, a declarat că Gaines "și-a folosit viziunea imensă și talentul literar pentru a spune poveștile afro-americanilor din Sud. Suntem cu toții binecuvântați pentru că Ernest a lăsat cuvinte și povești ce vor continua să inspire generațiile următoare".

Romanul "A Lesson Before Dying", publicat în 1993, a devenit o carte foarte apreciată. În anul publicării romanului, Gaines a primit "un premiu pentru geniul său" din partea MacArthur Foundation și a fost recompensat cu 335.000 de dolari.

Cărțile "The Autobiography of Miss Jane Pittman", din 1971, și "A Gathering of Old Men", din 1984, au fost adaptate pentru micile ecrane.

Gaines s-a născut pe o plantație din parohia Pointe Coupee, iar prima lui experiență literară a constat în scrierea unor depeșe în locul lucrătorilor analfabeți, ce îl rugau să înfrumusețeze mesajele pe care voiau să le transmită rudelor.

În pofida faptului că lucrările lui Ernest au fost respinse din cauza segregării stricte din statul Louisiana, ce s-a extins chiar și la biblioteci, el a găsit viața din jurul său suficient de bogată pentru a-și aminti detalii exacte din timpul copilăriei.

Gaines a descoperit că prezentarea propriilor povești a însemnat mai mult decât militarea pentru drepturile civile: "În 1968, când scriam The Autobiography of Miss Jane Pittman, prietenii mi-au spus: «De ce scrii despre o bătrână în vârstă de 110 ani când toate lucrurile acestea se întâmplă în jur?». Le-am răspuns că sunt de părere că ea va avea ceva de spus despre asta", a declarat Gaines.

Lucrurile pe care Gaines le-a transmis prin personajele lui au căpătat forță și au influențat generații, făcându-l pe romancier o voce distinctă a literaturii americane.

Gaines a îmbinat pasiunea pentru literatură cu predarea, fiind profesor la Universitatea din Louisiana.

Printre cărțile pe care Gaines le-a mai scris se numără "Of Love and Dust", din 1967, "Bloodline", din 1968, "A Long Day in November", din 1971, și "In My Father’s House", publicată în 1978.

Un premiu Ernest Gaines pentru excelență literară a fost înființat în onoarea sa.