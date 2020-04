Piloţii Blue Angels şi Thunderbirds, show aerian în onoarea medicilor din New York VIDEO

Piloții formației de show aerian Blue Angels a US Navy alături de cei din formația de show aerian Thunderbirds a US Air Force au ținut să își arate respectul lor față de medicii din New York care luptă în prima linie cu coronavirusul. Și au făcut-o în modul în care știu ei cel mai bine: la manșa avioanelor.

Citeşte şi Prima companie aeriană care introduce obligativitatea măştilor pentru pasageri. Măsura intră în vigoare din 4 mai

Timp de peste 8 minute, 12 avioane de luptă F/A-18 Hornet și F-16 Fighting Falcon au zburat deasupra metropolei americane, anunţă defenseromania.ro. Medicii au fost impresionați de gestul piloților iar aceștia le-au mulțumit cu aplauze.