Pintea afirmă că perioada de recuperare pentru serviciile de kinetoterapie şi balneofizioterapie ar putea fi prelungită

"Sistemul medical din România, ca să fie sustenabil, are nevoie de o infuzie de capital, dar nu pentru pachetul de bază, acel pachet de bază nu trebuie să fie afectat. Este vorba de acele servicii suplimentare pe care spitalele le pot oferi, chiar unităţile private le pot oferi şi aici mă refer la partea de recuperare medicală. (...) Pachetul de bază nu se va restrânge, este vorba de extinderea unor anumite tipuri de servicii pentru care ne gândim că am putea discuta despre asigurări private sau complementare. (... ) Nu vorbim de patologii cum ar fi mari arşi. (...) Servicii de balneofizioterapie, servicii de kinetoterapie, servicii care nu afectează pachetul de bază în acest moment, acestea le putem include în acest pachet de asigurări suplimentare", a declarat ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, într-o conferinţă pe tema asigurărilor.

Ea a dat exemplu un pacient care este internat la ortopedie. "Pacient care are o fractură, are nevoie de o perioadă de recuperare. Perioada legală de recuperare stabilită prin norme de către medici, adică ieşirea din faza acută, este de 12 zile sau 20 de zile, în funcţie de cum stabilesc specialiştii. După această perioadă pacientul are nevoie de recuperare, dar opţională, dacă doreşte, dacă doreşte să facă ceva mai mult atunci este nevoie să avem ceva în plus", a explicat ministrul.

În opinia sa, este este momentul să existe o "discuţie mai serioasă a Ministerului Sănătăţii, CNAS cu asiguratorii".

"Sistemul de sănătate are toate şansele să devină nesustenabil în viitor. Germania are această problemă, Italia are această problemă şi au foarte multe discuţii pe această temă. Cred că este cazul să discutăm şi noi deschis despre aceste probleme", a spus Pintea.

Ministrul a precizat că în maxim şase luni factorii implicaţi vor avea o propunere concretă.

"În ceea ce priveşte termenul, eu spun că în maxim şase luni vom avea o propunere concretă, dar până atunci va trebui să ne întâlnim cu toţi actorii implicaţi în această poveste. (...) Avem deja o parte dintre propuneri pe care le-am primit, le analizăm şi termenul este maxim şase luni", a menţionat Pintea.