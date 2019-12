Plângere penală în cazul femeii arse pe masa de operaţie la Spitalul Floreasca. Pacienta este în stare critică

"Deputatul Emanuel Ungureanu, vicepreşedinte al Comisiei pentru Sănătate, va depune o plângere penală la Parchetul General, luni, la ora 10:00, în legătură cu incendierea pe masa de operaţie a pacientei operată la Spitalul Floreasca de o echipă coordonată de profesorul Mircea Beuran", a anunţat USR.

Plângerea penală vine după ce deputatul USR Emanuel Ungureanu a relatat, într-o postare pe Facebook, despre un incident grav la Spitalul Floreasca, o pacientă a luând foc pe masa de operaţie. El a citat declaraţii ale asistentelor care au văzut scena şi din care rezultă că de vină ar fi medicul Mircea Beuran, cel care realiza intervenţia chirurgicală.

Vineri au fost deja făcute primele verificări la Spitalul Floreasca, iar săptămâna viitoare va fi trimis la spital Corpul de control al ministrului Sănătăţii.

Şi conducerea Spitalului Floreasca face anchetă. Conducerea spitalului de urgenţă a transmis, cu privire la cazul pacientei care a suferit arsuri în timpul unei operaţii, că incidentul a fost rapid gestionat de echipa medicală, intervenţia chirurgicală fiind finalizată, iar cazul a fost anunţat în aceeaşi zi, fiind declanşată o anchetă administrativă.

Cum s-a întâmplat incidentul din sala de operaţii a Spitalului Floreasca Incendiul s-a produs după ce bisturiul electric a fost folosit cu un biocid pe bază de alcool deoarece pacienta era alergică la iod. "Acest accident combustional intrachirurghical e rezultatul combinației dintre un biocid care s-a folosit la aseptizarea tegumentului pacientului cu concentrație ridicată de alcool, câmpurile chirurgicale textile și folosirea unui electro-bisturiu. Este foarte probabil ca, din intersecția acestor 3 elemente să se fi produs incendiul. Este un biocid care s-a folosit la aseptizarea câmpului operator, tegumentelor pacientului. Acel biocid are autorizație să fie folosit în acest sens. Problema este că electro-bisturiul are în specificația tehnică interdicția de a fi folosit în combinație cu acest biocid", a explicat Horaţiu Moldovan. Echipa medicală trebuie să cunoască aceste specificații. De asemenea, probabil ar fi trebuit folosit al tip de dezinfectant, spune secretarul de stat.

Pacienta care a luat foc pe masa de operaţii a Spitalului Floreasca, în stare gravă

O echipă condusă de conf. dr. Horatiu Moldovan, secretar de stat in MS a mers duminică dimineață la Spitalul Clinic de Urgență București pentru a verifica starea de sănătate a pacientei arse pe masa de operație, cât și calitatea îngrijirilor medicale acordate. De asemenea, sunt studiate unele documente ale Foii de Observație Clinice Generale.

"Am constatat că pacienta este foarte bine îngrijită de echipa de la Chirurge plastică, este într-o situație critică, prognosticul ei este rezervat. Nu sunt în măsură să vă dau concluziile anchetei. Nu doresc să mă antepronunț. Colegiul medicilor s-a autosesizat, iar Corpul de Control al Ministerului Sănătății are un control în curs, avem date despre el. Însă nu furnizez informații preliminare care să orienteze o soluție",a declarat secretarul de stat Horațiu Moldovan, după ce a vizitat-o pe pacienta arsă la Spitalul Floreasca. a declarat secretarul de stat Horațiu Moldovan, după ce a vizitat-o pe pacienta arsă la Spitalul Floreasca. Pacienta suferă de cancer pancreatic și a suferit două intervenții chirurgicale majore.

Medicul Mircea Beuran spune că nu se afla în sala de operaţie când paceinta a luat foc

Mircea Beuran a explicat că a participat ulterior, în altă sală, la intervenţia care a vizat pacienta, preluând operaţia şi finalizând-o, că a anunţat familia femeii şi conducerea spitalului în legătură cu ceea ce s-a întâmplat.

"Eu am intrat în programul operator după ce trecuse evenimentul cu arsul și pacienta fusese mutată dintr-o sală în altă sală. Echipa am găsit-o șocată, speriată de evenimentul respectiv. Am continuat operația operația și am finalizat-o.(...) Am parafat protocolul operator. Au exista încă 2 chirurgi. Aceștia au fost acolo. Regula este ca cel cu grad cel mai mare - operând și finalizând operația am pus această parafă. Lipsa de parafă nu înseamnă ca nu sunt trecuți, ei (cei doi chirurgi n.r.) sunt trecuți", a declarat medicul Mircea Beuran, la Digi24.

Deşi medicul Mircea Beuran a negat că s-ar fi aflat în unitatea medicală în acea zi, el semnează protocolul operator al acestei intervenţii, susţine secretarul de stat Horaţiu Moldovan.

Ministrul Sănătăţii Victor Costache a declarat că surprinzătoare e atitudinea unor chirurgi implicaţi în incident, care refuză să coopereze cu echipele de cotrol. Ministrul anunţă că, în funcţie de rezultatele anchetei, vor fi sesizate Colegiul Medicilor şi alte instituţii competente.