Plângere penală pe numele lui Raed Arafat şi a şefilor IGSU în urma noilor filmări de la Colectiv

Reprezentanții Grupului Civic Reset au anunțat, vineri, că, în urma noilor imagini video cu primele minute ale intervenției în cazul Colectiv, au decis să formuleze un denunț împotriva conducerii IGSU și a lui Raed Arafat.

"Considerăm că privarea anchetatorilor de imaginile apărute în presă reprezintă un caz de obstrucționare a justiției și motiv suficient pentru începerea urmăririi penale a celor de mai sus. Am știut cu toții cât de haotică a fost intervenția, am suspectat din primul moment lipsa de profesionalism și de empatie a, iar probele video au confirmat bănuielile noastre. Totodată, constatăm, încă o dată, că statul nu ne poate sări în ajutor nici măcar printr-un exercițiu de compasiune față de un muribund. Suntem singuri și ne avem doar pe noi! Ne-am demonstrat că strigătul nostru de furie și solidaritatea noastră pot (re)construi țara în care vrem să trăim", au scris reprezentanții Reset pe pagina de Facebook.

Plângerea este adresată procurorului șef, Bogdan Licu.

În presă a apărut un filmuleț de aproximativ 21 de minute, despre care spune că a fost furnizat de un ofițer de pompieri, în iar în imagini se observă intervenția haotică a pompierilor depășiți de situație.

Raed Arafat a reacționat după imaginile din Colectiv publicate de Libertatea, după patru ani de la incendiu.

"In urma aparitiei noilor imagini difuzate de Libertatea, am solicitat colegilor de la ISUBIF si IGSU sa explice si sa raspunda public, in cadrul unei conferinte de presa, acuzatiilor lansate la adresa celor care au intervenit si a conducerilor celor doua institutii in ce priveste presupusa ascundere a imaginilor respective. Apreziez ca informatiile prezentate de colegii pompieri in cadrul conferintei de presa sunt realiste si corect expuse", a explicat Arafat.

