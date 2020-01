Plângere penală pentru primarul care a întreţinut relaţii intime cu minore traficate! "Cerem excluderea din orice funcţie"

Solicitarea a fost trimisă după ce în spaţiul online a apărut o declaraţie în calitate de martor într-un dosar penal de trafic de minori, în care edilul a recunoscut faptul că a întreţinut relaţii intime cu două fete traficate, chiar în sediul instituţiei publice.

Citeşte şi: Primar din România, sex cu minore în sediul instituţiei. Fetele fuseseră răpite de la şcoală

Membrul fondator al grupului civiv Reset din Iaşi, Daniela Mitrofan, a făcut o plângere penală la prim-procurorul Parchetului Tribunalului Iaşi împotriva primarului pentru infracţiunile de "folosirea serviciilor unei persoane exploatate" şi "act sexual cu un minor".

"In urma materialelor scrise si interviuri cu victime ale violului aparute in presa in data de 18 ianuarie 2020 a reiesit faptul ca primarul comunei Mogosesti-Siret, Damian Butnariu, a apelat la serviciile unui proxenet cunoscut din zona Pascani pentru a i se aduce minore cu care sa intretina raporturi sexuale, iar pentru aceste raporturi a platit sumele de 100, respectiv 150 lei."

Citeşte şi: Prima reacţie a primarului care a făcut sex cu minore în Primărie: Rog să se ia act de dorinţa mea de a mă autosuspenda

Primarul Damian Butnariu a recunoscut public printr-o postare pe pagina sa de Facebok, dar în faţa instanţei, întreţinerea de raporturi sexuale cu minore, dar şi faptul că a beneficiat de serviciilor unor persoane traficate. Acesta a fost citat doar în calitate de martor.

Solicitare catre premierul Orban si şeful PNL Iaşi Alexe

"Rolul unui primar este de a proteja membrii comunitatii care l-au ales si de a veghea ca cetatenii sa fie in siguranta, mai ales cand acestia provin din categorii defavorizate, si de a fi un exemplu de moralitate, corectitudine si integritate pentru comunitate. Faptele sale si conduita sa, astfel cum reies din insesi declaratiile sale, dovedesc contrariul.



In plus, faptul ca un primar in functie (la momentul respectiv, dar si in prezent) a apelat la un proxenet poate duce la supozitia ca ar putea avea cunostinte despre existenta unor retele de trafic de carne vie in zona al carei primar este. Lupta impotriva traficului de persoane necesita deopotriva identificarea si sprijinirea potentialelor victime, precum si pedepse ferme pentru traficanti, iar nu incurajarea proxenetilor prin folosirea serviciilor lor," se arata in scrisoarea trimisa de Reset Iasi liderilor liberali.

Citeşte şi: Mărturia uneia dintre fetele obligate să facă orgii cu primarul: "Nici nu vreau să îmi mai amintesc ce a fost acolo"



"In lumina celor de mai sus, grupul civic Reset va solicita excluderea dlui Damian Butnariu din orice functie pe care o detine in Partidul National Liberal si retragerea oricarui sprijin politic. Mentinerea dlui Butnariu in partidul dvs. ar insemna ca PNL isi asuma faptele, conduita si comportamentul inacceptabil al unui inalt functionar si ca nu a inteles nimic din gravitatea unui fenomen deosebit de ingrijorator - traficul de persoane si proxenetismul - care trebuie combatut cat mai rapid si mai eficient," este solicitarea Reset Iasi.

Solicitarea a fost trimisă pe adresele de partid şi personale ale lui Ludovic Orban şi Costel Alexe.