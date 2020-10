Plecare importantă din PSD. Liderul senatorilor social-democraţi a demisionat din partid şi va candida pe listele altei formaţiuni

Preda a explicat că s-a simţit frustrat când, după o muncă de 14 ani în rândurile PSD, partidul i-a oferit un loc "la rezerve", locul 11 pe listă, astfel încât a ales să deschidă lista PMP Dolj.

"După o muncă de 14 ani în Partidul Social Democrat şi după patru ani în care am depus eforturi continue pentru a-mi face datoria cu rezultate foarte bune la Senatul României ca şi senator al PSD Dolj, echipa din care fac parte m-a propus ca şi candidat la Camera Deputaţilor pe locul 11, loc la rezerve. Acesta este punctul culminant al unei perioade lungi, în care am muncit mult pentru echipa PSD tot timpul in linia 1, fără compromisuri şi fără jumătăţi de măsură", a scris Radu Preda marţi pe Facebook.

"Astăzi, drumurile noastre se despart. Munca mea politică va continua din acest moment într-o echipă mică, dar care a deschis pentru mine o uşă mare. Voi fi candidatul PMP Dolj la Senatul României, pe locul 1. Rămân acelaşi om pe care deja mulţi dintre voi îl cunoaşteţi şi vă aştept alături de mine! Ar mai fi multe de spus, însă consider că nu e nici locul şi nici momentul potrivit", a completat Preda.

Radu Cosmin Preda a fost ales pentru un mandat senator pe listele PSD Dolj, la alegerile generale din 2016. Din septembrie 2019 este liderul grupului PSD la Senat.

