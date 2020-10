Dumitru Coarna, liderul Federaţiei Sindicatelor Naţionale ale Poliţiştilor, deschide lista PSD Călăraşi la Camera Deputaţilor

Dumitru Coarna, presedintele Federatiei Sindicatelor Nationale ale Politistilor si Personalului Contractual din Romania, pentru a deschide lista PSD Călăraşi la alegerile parlamentare pentru Camera Deputatilor.

Informaţia a fost confirmată de Sorin Grindeanu. "Da. Călărașiul este o organizație care a câștigat și Consiliul Județean și Primăria Municipiului Călărași", a spus Grindeanu, când a fost întrebat dacă este adevărată informaţia privind candidatura lui Dumitru Coarnă pe lista PSD.

Dumitru Coarnă declara săptămâna trecută că a luat decizia de a candida după o discutie cu presedintele PSD Calarasi, Vasile Iliuta, "care m-a si propus in biroul executiv politic al PSD".

"Am depus dosarele pentru locul 1 la Camera Deputatilor. Initial, am inteles ca ei m-au votat pentru Senat. Dar am stabilit cu domnul presedinte Vasile Iliuta, daca lucrurile se vor intampla asa, sa merg la Camera Deputatilor, dintr-un singur considerent: e camera decizionala pe legile organice", a explicat Dumitru Coarna, potrivit editia.eu.