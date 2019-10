PNL stabileşte joi lista finală a miniştrilor din Guvernul Orban. Componenţa viitorului guvern

Lista conţinând componenţa guvernului Orban va fi prezentată şi preşedintelui Klaus Iohannis înainte de a fi depusă la Parlament.

"PNL este în parteneriat cu preşedintele României şi ne consultăm în privinţa celor mai importante discuţii. Preşedintele va cunoaşte lista ministrilor", a anunţat Ludovic Orban miercuri.

Guvernul Orban, componenţă (Sursa: Adevărul.ro)

Ministerul de Interne – Marcel Vela, fost preşedinte al Comisiei de apărare şi ordine publică din Senat, în prezent secretar al Senatului. Rezervă: Ion Ştefan, deputat PNL de Vrancea.

Ministerul de Externe – Bogdan Aurescu, consilier prezidenţial pe politică externă, fost ministru de Externe în timpul guvernării Ponta.

Ministerul Dezvoltării – Raluca Turcan, prim-vicepreşedintele PNL. Rezervă: Robert Sighiartău, secretarul general al PNL.

Ministerul Justiţiei – Cătălin Predoiu, deputat, fost ministru al Justiţiei în Guvernele Tăriceanu, Boc şi Ungureanu.

Ministerul Finanţelor – Florin Cîţu, liderul senatorilor PNL.

Ministerul Apărării – Generalul Nicolae Ciucă, şeful Statului Major al Apărarii.

Minsiterul Sănătăţii - Victor Costache, directorul medical al unei clinici private din Sibiu. Rezervă: Horaţiu Suciu, medic cardiolog la Târgu-Mureş, pe care nu-l agreează USR.

Ministerul Economiei – Virgil Popescu, deputat PNL, vicepreşedintele Comisiei de Industrii din Camera Deputaţilor.

Ministerul Educaţiei – Monica Anisie, preşedintele PNL Sector 2, fost secretar de stat în Ministerul Educaţiei în guvernarea Cioloş.

Ministerul Muncii – Violeta Alexandru, liderul PNL Bucureşti.

Ministerul Agriculturii – Adrian Oros, deputat PNL, membru în Comisia de Agricultură.

Ministerul Transporturilor – Lucian Bode, fost ministru al Economiei în Guvernul condus de Mihai Răzvan Ungureanu.

Ministerul Fondurilor Europene – Sorin Maxim, director al Agenţiei pentru Dezvoltare Regională (ADR) Vest, instituţie dedicată fondurilor europene. Rezervă: Marcel Boloş, şeful ADR Nord-Vest.

Ministerul Culturii – Liviu Brătescu, istoric, prim-vicepreşedintele PNL Iaşi.

Ministerul Mediului – Ioan Chirteş, senator PNL, fost director comerical al Direcţiei Silvice Mureş. Rezervă: Costel Alexe, vicepreşdintele Comisiei de Mediu din Camera Deputaţilor.

Ministerul Tineretului şi Sportului – Cristinel Romanescu, deputat, preşedintele Federaţiei Române de Tenis de Masă. Rezervă: deputatul Sorin Moldovan, membru în Comisia de Învăţământ, tineret şi sport a Camerei Deputaţilor.

Secretar General al Guvernului - Gabriel Andronache, deputat PNL, principalul jurist al partidului.

Ludovic Orban are o problemă în a-şi trece guvernul în Parlament. El a obţinut susţinerea explicită de la ALDE, însă celelalte partide cu care a negociat nu au fost la fel de pozitive. Mai mult, Pro România a anunţat clar că nu va vota Guvernul PNL.

"Să guvernezi fără majoritate şi cu cinci partide, ALDE, PMP, UDMR, USR care au interese total diferite şi nu se înţeleg nici măcar pe ceea ce vor să anunţe, va fi foarte dificil, dar sper să reuşească(...) Se pot realiza şi au şi sens pentru binele nostru al tuturor să le facem odată cu cele locale sau oricum în aceeaşi perioadă, în aşa fel încât în luna mai sau iunie România să ştie foarte clar cine e primar, cine e preşedinte de Consiliu Judeţean, cine e parlamentar, cine e prim-ministru şi Guvern, să nu stăm tot anul viitor, un an de criză, în mod evident, în alegeri pentru că ăsta e un lucru foarte rău. Sunt la al patrulea mandat, nu am votat decât guverne în care am crezut că au toate datele să reuşească. De exemplu, nu am votat Guvernul Cioloş, cum l-au votat foştii mei colegi de la PSD şi nu mi-a părut rău niciodată că nu l-am votat. Nu vom vota acest guvern al domnului Orban PNL şi probabil că şi de data asta vom avea dreptate", a declarat Victor Ponta, preşedintele Pro România.