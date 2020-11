PNL vrea să schimbe Legea pensiilor. Liberalii vor să elimine o categorie de pensii - surse

Tototdată, sursa citată vorbeşte şi despre faptul că PNL ar dori şi eliminarea pensiilor speciale. Astfel, după ce noul Guvern ar fi investit, iar Parlamentul va intra în funcţie, legea Pensiilor va fi din nou modificată. Liberalii nu şi-ar permite nici măcar o creştere la jumătate a veniturilor pensionarilor.

De altfel, eliminarea pensiilor speciale ar dori să fie făcută în perioada următoare.Şeful guvernului PNL spunea că pentru a fi majorate pensiile ar trebui să crească salariul mediu, dar să fie şi mai mulţi angajaţi, pentru a contribui la pensiile de stat.

Orban a mai declarat că actualul Executiv îşi doreşte majorarea pensiilor, aşa cum au promis iniţial.

Ministrul Muncii a dat asigurări că pensiile românilor vor creşte anul viitor

"Prioritatea pentru mine, după ce am luat decizia măririi punctului de pensie a fost să trag tare, să ajungă în timp veniturile lor. Am încercat să salvăm locurile de mună şi să putem trece cât mai uşor peste criza provocată de această pandemie. Pot spune că vor creşte pensiile şi anul viitor. Suntem conştienţi care trebuie să crească. România e singura ţară care a făcut mărire în condiţiile acestea în care omenirea are probleme din respect pentru pensionari", a declarat ministrul Muncii, la România TV.