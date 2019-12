Povești cu suflet, de Crăciun. O familie întreagă doarme în acelaşi pat şubred, alta are drept avere două capre. Cum pot fi ajutate

"Ziarul de Iași” și-a propus să ofere celor peste 100 de copii de la grădiniță și din clasele primare din Alexeni, comuna Țibănești, județul Iași, hăinuțe de iarnă. Este drept că Moș Crăciun i-a cam ocolit, în ciuda faptului că ei au fost mereu cuminți și și-au ascultat părinții și educatorii. De data aceasta însă, Moșul primește o mână de ajutor din partea unor oameni cu suflet.

Localitatea Alexeni este una săracă, cei mai mulți locuitori având grija zilei de mâine. Nu face excepție nici familia Daraban, alcătuită dintr-o mamă și doi copii mici. Toți trei locuiesc la marginea satului și dorm într-un singur pat. Casa nu este cine știe ce. Ca să intri din bucătărie în camera de zi, aceea în care există un singur pat, trebuie să te apleci, chiar dacă ai mai puţin de 1,70 m. Casa are doar o sobă mică în care trebuie să ardă focul mereu pentru ca gerul să nu-și facă simțită prezența. În lipsa păturilor, se strâng unii în alții, pentru a se încălzi. Copiii merg la școală, iar mama se ocupă, așa cum poate, de treburile casnice. Are hernie de disc și se deplasează cu greutate, fiind operată la picior și având o tijă metalică. Cu toate acestea, pregătește de-ale gurii, văruiește singură casa de Crăciun. Singurul ei venit constă din ajutorul social și alocațiile copiilor. O mai ajută, uneori, copiii cei mari, plecați la muncă afară, dar o fac rar, pentru că au și ei nevoile lor. „Am împrumutat ieri nişte bani de la un vecin ca să iau un sac de făină. Îmi plângeau ăştia mici că vor turte. Ce să facem? Acum nu mai am nici dero să spăl. De unde bani?“, spune femeia.

Cealaltă poveste o are în centrul atenției pe familia Ursei, cea care are, drept avere, pensia și două capre. Cosmin Ursei e crescut doar de bunici de la vârsta de doi ani. Mama lui și-a luat lumea în cap, iar tatăl băiatului și-a înecat amarul în băutură, un drum care l-a dus, în cele din urmă, la pușcărie. Pensia bunicilor, 700 de lei, se duce pe la medici și pe medicamente, bunica având diabet și alte complicații. Averea familiei Ursei este completată de două capre și câteva păsări de curte. Nu-și doresc decât câte ceva, pentru nepot. Mai primesc pachete de la fetele plecate la muncă: haine și dulciuri, pentru Cosmin. „Le este milă, pentru că spun că nu are mamă, nu are tată, iar noi suntem bătrâni şi nu mai putem. De unde bani? Şapte sute de lei, atâta am, şi de ei cumpărăm tratament. Avem grijă cum putem. Ce să facem? La Stat nu îl dau, Doamne fereşte... Îmi e milă. De la 2 ani îl creştem, când a plecat mamă-sa. Din cauza asta şi băiatul a făcut ce a făcut şi a ajuns la puşcărie. S-a apucat de băut şi a făcut prostii“, spune plângând bunica lui Cosmin. Au încercat, e drept, să îl ia în plasament pe Cosmin, ca să primească un ajutor în plus. Dar li s-a spus că nu se poate. Fericirea lor are drept sursă cumințenia lui Cosmin, faptul că acesta învață bine și îi este dragă cartea, deși realizează că băiatul nu are nici un viitor. Liceul e prea departe, iar drumul prea scump pentru pensia celor doi bunici. Școala profesională este tot ce-i poate oferi viața acestui băiat.

Iată doar două povești cu suflet din campania demarată de „Ziarul de Iași”. Cei care doresc să-i ajute pe copiii din Alexeni sunt aşteptaţi la sediul redacţiei, bd. Nicolae Iorga nr. 35, Iași. Mai multe detalii pot fi obținute la telefon: 0232/271.271. La acelaşi număr, firmele pot obţine detalii despre eventualele contracte de sponsorizare tip, în dublu exemplar, care sunt necesare în aceste situaţii şi care pot fi transmise, la cerere, chiar şi prin fax. A fost deschis şi un cont de donaţii la BRD de către Şcoala Profesională de Industrie Alimentară Ţibana, contul fiind RO19BRDE240SV31022122400. În cazul în care vor mai rămâne fonduri, vor fi achiziţionate materiale didactice necesare Şcolii Alexeni. De asemenea, ieşenii care doresc să doneze îmbrăcăminte, încălţăminte, jucării sau alimente neperisabile pentru familiile nevoiaşe din Alexeni pot face acest lucru la sediul redacţiei.

