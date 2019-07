Poliția de frontieră instalează aplicații de supraveghere în telefoanele turiștilor. Explicații ale oficialilor

Odată instalate, programele extrag informații personale din contacte și e-mailuri care sunt cercetate cu atenție, după cum reiese dintr-o anchetă realizată de jurnaliștii The Guardian. Guvernul chinez a limitat libertățile pentru uigurii din provincia Xinjiang, unde au fost instalate camere dotate cu funcții de recunoaștere facială pe străzi și inclusiv în moschee.

De asemenea, localnicii sunt obligați să descarce aplicații prin intermediul cărora autoritățile pot verifica informațiile din telefoanele mobile. Investigația realizată de The Guardian, Süddeutsche Zeitung și de New York Times a scos la iveală faptul că turiștii sunt supuși unor verificări amănunțite în momentul în care vor să călătorească în provincia Xinjiang, care se învecinează cu Kîrgîzstan.

Polițiștii de frontieră le cer turiștilor telefoanele mobile în care instalează pe ascuns o aplicație care extrage informații din e-mail-uri, texte și din contacte, precum și din alte date stocate pe telefonul mobil. Turiștii susțin că nu au fost avertizați în prealabil de autoritățile chineze și nici nu li s-a adus la cunoștință ce fel de informații sunt căutate cu ajutorul aplicației sau la ce sunt folosite acestea. Potrivit investigației The Guardian, telefonele mobile ale turiștilor care au trecut prin punctul de frontieră Irkeshtam au fost verificate de polițiștii de frontieră. Edin Omanović, directorul asociației Privacy International, a catalogat aceste descoperiri ca fiind „extrem de îngrijorătoare într-o țară în care oamenii care descarcă din greșeală o aplicație sau un articol pot ajunge într-un lagăr".

Cum funcționează aplicația secretă, instalată de polițiștii de frontieră chinezi

Specialiștii consultați de The Guardian susțin că aplicația dezvoltată de o companie chineză scanează telefoanele cu sistem de operare Android pentru a descoperi informații pe care autoritățile chineze le consideră problematice. Este vorba despre termeni sau expresii asociate cu extremismul islamic, inclusiv elemente ce au legătură cu „Inspire", revista în limba engleză realizată de rețeaua al-Qaida în Peninsula Arabică, sau diverse manuale de folosire a armelor. Cu toate acestea, aplicația de supraveghere este concepută pentru a găsi în telefoane informații privind postitul în timpul Ramadanului, opera lui Dalai Lama sau chiar melodii ale trupei japoneze de rock Unholy Grave.

De asemenea, pe lista întocmită de cei care au realizat aplicația se află și cartea „The 33 Strategies of War" (Cele 33 de strategii ale războiului) a scriitorului american Robert Greene. Potrivit specialiștilor, aplicația este concepută pentru a transmite toate aceste informații pe un server al punctului de trecere al frontierei. The Guardian scrie că au solicitat un punct de vedere oficialilor chinezi pe această temă, însă nu au primit niciun răspuns. Aproape 100 de milioane de oameni vizitează în fiecare an regiunea Xinjiang, conform datelor autorităților chineze.