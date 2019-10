Articol publicat in: Extern

Poliţia a descoperit o plantaţie de marijuana sub pardosealea unei cabine de duş

Autor: Filip Stan Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net Poliţia italiană a descoperit cu surprindere în spatele unei mici trape, inserate în pardoseala unei cabine de duş într-o cabană din Sardinia, o plantaţie de marijuana de 500 de metri pătraţi. Plantaţia, dotată cu lămpi cu halogen, pompe de căldură şi ventilatoare pentru a facilita creşterea câtorva sute de plante de canabis, a fost găsită în timpul unei percheziţii a poliţiei la o cabană izolată din comuna Cagliari, în sudul insulei.



"Poliţiştii care au efectuat percheziţia au rămas uluiţi", a scris vineri poliţia italiană pe contul său Telegram.



Ofiţerii de poliţie au confiscat un pistol şi zeci de cartuşe în timpul percheziţiei şi au descoperit că plantaţia de marijuana era întreţinută de suspecţi prin conectarea ilegală la reţeaua de electricitate. loading...

Daca ti-a placut articolul, urmareste RomaniaTV.NET pe facebook sau twitter

daca sunt in articol si in arraaydaca sunt in articol si in arraay