Poliţia din Munchen a construit un perimetru în jurul votanţilor care stau la coadă, ca să poată vota

”Final fericit la München, unde poliţia a luat iniţiativa de a construi un perimetru din garduri, a băgat pe toată lumea înăuntru şi acum consideră că sunt pe teritoriul Consulatului, deci vor vota cu toţii. Unul dintre poliţişti e născut în Braşov şi ne-a vorbit la portavoce în română”, a scris jurnalistul Vlad Ursulean pe Facebook.

El a explicat, însă, că ”rămâne enervarea de peste zi – peste 8 ore de stat la coadă şi mulţi oameni care au renunţat”.

”E înduioşător să vedem autorităţi care iau măsuri în sprijinul publicului şi le anunţă calm, liniştind instant o mulţime furioasă”, a mai scris românul pe Facebook.

Situaţii similare s-au înregistrat în secţii de votare din Spania, unde autorităţile locale au împins oamenii în secţiile de votare, astfel încâ să-şi poată exercita opţiunea, având în vedere că toate persoanele care se află în secţiile de votare la ora 21.00 pot să voteze. Măsuri similare s-au luat şi la Bruxelles, scrie News.ro.

Mulţi români, însă, nu au putut vota, în ciuda implicării autorităţilor din ţările în care s-au aflat.

O româncă stabilită în Olanda povesteşte, tot pe Facebook, că primarul localităţii în care a fost amenajată secţia de votare a încercat să prelungească perioada în care se poate vota, făcând demersuri în acest sens.

”În comuna Diemen - Olanda a fost una dintre cele patru secţii în care s-a putut vota în ţara lalelelor. E încă coadă în Diemen. A fost toată ziua. În urmă cu doar câteva minute a ieşit să vorbească cu votanţii primarul din Diemen, Erik Boog. Le-a spus românilor că îi pare rău, că a vorbit inclusiv la Amabasada României pentru a găsi o soluţie. A mai spus că aşa ceva nu e democratic. Şi dacă nu e un proces democratic el nu va mai permite organizarea de alegeri în Diemen pentru România”, a scris românca pe Facebook.

Un român care a vrut să voteze la Roma povesteşte că nu a reuşit.

”Astăzi am fost la vot dar n-am votat. Am plecat cu un gust foarte amar. Efectiv nu am mai reuşit. Aceasta mulţumită tâlharilor PSD - ALDE - Partidul Alianta Liberalilor si Democratilor din Guvern, cu sprijinul celor de la Accademia di Romania din Roma care efectiv nu au vrut să organizeze secţiile de votare aşa cum trebuie, probabil la ordine primite. (...) În Roma sunt 86.000 de rezidenţi români, mai mult decât are Focşaniul, dar au fost 5 secţii de votare, la Consulat funcţionând doar una. În Italia, pe un teritoriul de 300.000 kp, sunt 77 de secţii, adică cam cât pentru oraşul Focşani....”, a scris românul pe Facebook.

La Birmingham, românii au protestat în faţa secţiei de votare, scandând că vor să voteze.

”Un cordon de poliţie a separat, cu o oră înainte, grosul mulţimii de cei aflati dincolo de prima poartă. Oamenii îşi strigă frustrarea cu buletinele în mâna în faţa politiei implacabile şi neputincioase în acelaşi timp. Adevarata minune se află după gard, mii de oameni care ştiau că nu au nicio şansă, aşteaptă încă în tăcere. Nimanui nu îi vine să plece, văd lacrimi, dar şi o hotărâre îndârjită. Oricine va câştiga, trebuie să îşi asume că va face dreptate oamenilor astora”, a scris o româncă pe Facebook.

Potrivit datelor oficiale ale Birului Electoral Central, peste 369.000 de români au votat până acum la secţiile deschise în străinătate.

În diaspora, votarea durează 33 de ore, urmând a se încheia luni dimineaţă la ora 7.00, când se închid secţiile de votare de pe coasta de vest a Statelor Unite ale Americii.