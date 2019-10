Articol publicat in: Extern

Poliţia pregăteşte un amplu exerciţiu antiterorist. Ce vizează această acţiune

Autor: Iulian Tudor Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net Poliţia germană şi soldaţi din Bundeswehr pregătesc un amplu exerciţiu antiterorist în landul Baden-Wurttemberg, din sud-vestul Germaniei, la câteva zile după o tentativă de atentat într-o sinagogă din oraşul Halle. Exerciţiul intitulat BWTEX, la care iau parte 2.500 de ofiţeri, este cel mai mare de acest fel organizat vreodată în Germania, potrivit Ministerului de Interne din landul Baden-Wurttemberg.



Forţele de securitate urmează să simuleze un atac comis de mai multe persoane într-o zonă pietonală aglomerată din oraşul Konstanz, pe malul lacului omonim, potrivit Agerpres.



În faţa pericolului terorist continuu, autorităţile din domeniul securităţii trebuie să fie pregătite pentru ce este mai rău, a declarat ministrul de interne al landului Baden-Wurttemberg, Thomas Strobl.



Înaintea exerciţiului care are loc sâmbătă pe un poligon din Stetten, poliţia şi armata germane au organizat o mică expoziţie în acest oraş, unde printre altele vizitatorii au putut să urce în vehicule blindate şi în elicoptere militare, a adăugat Strobl, potrivit Agerpres.



La 9 octombrie, două persoane au fost ucise şi alte două au fost grav rănite într-un atac armat la Halle, un oraş din estul Germaniei, unul dintre presupuşii autori fiind arestat. Atacul a vizat în principal o sinagogă, în care autorii au încercat să pătrundă şi unde au plasat explozibili, iar apoi un restaurant turc. loading...

