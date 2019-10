Politişti din România, acuzaţi că au furat 15 kg de AUR

40 de persoane au scandat în fata Parchetului General. Administratorul unei societati comerciale îi acuza pe polițiști că i-au furat 15 kilograme de aur pe care i le-au confiscat din seif la o percheziţie, iar procurorii au mușamalizat cazul.

Povestea a inceput in urma cu 12 ani, în urma unei plangeri politistii si procurorii au descins la firma, iar admininstratorul a fost acuzat de spalare de bani. Din seiful societatii comerciale au luat 137 de kg de aur.

Perchezitia, spun angajatii firmei, nu a fost facut conform legii.

"A inceput totul prin abuz. Până şi intrarea in curte s-a facut abuziv. (...) Au intervenit in sistemul de securitate, au intors camere de supraveghere, le-au intors spre perete", acuză angajatul.

Dupa ani intregi de procese, admininstratorul a fost achitat de două instanțe, iar aurul confiscat i-a fost înapoiat.

"În momentul în care am aflat am reclamat la Parchetul Tribunalul Constanţa, unde la vremea respectivă era procuror sef Gigi Valentin Ştefan. Dosarul s-a tot plimbat printre parchete. Am văzut la dosar documente din care reieşea că Trezoreria le-a respins poliţiştilor 15 kg de obiecte care nu sunt din aur. Eu ştiam că am numai aur, evident. Ceea ce va spun despre mărgele, clame de păr din plastic şi matanii de lemn nu au fost ridicate de la mine pentru ca in procesul verbal au scris cu mana lor ca s-a ridicat metal galben", a povestit administratorul firmei.

Totusi, dosarul in care erau anchetati politistii care au participat la perchezitie a fost clasat. Firma continua razboiul cu politisti si procurorii care au închis dosarul.