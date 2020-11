Poliţistul român care a ajuns erou pe Times Square, în New York. Robert a salvat prin gestul său 60 de vieţi

"El este Robert și este polițist de frontieră, dar mai mult de atât, este unul dintre donatorii constanți de sânge din România. Povestea lui începe în 2017, pe când se pregătea să devină polițist de frontieră", se arată într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook a Ministerului de Interne.

Sub titlul "23 de ani și 60 de vieți salvate", reprezentanţii MAI au făcut cunoscută povestea tânărului polițist, care până acum a donat nouă litri de sânge şi a reuşit să-şi convingă colegii să-i urmeze exemplul.



Povestea lui Robert Bagdi a ajuns să fie proiectată și pe unul dintre panourile publicitare din Times Square, în New York. Românul și alți trei donatori au devenit prezentaţi ca adevăraţi eroi, prin intermediul campaniei Blood Network, realizată de organizatorii Untold şi Neversea.



Robert a început să doneze sânge în urmă cu trei ani.



"- Venim cu o rugăminte către voi. O persoană se zbate între viață și moarte pe un pat de spital. Are urgent nevoie de sânge pentru transfuzie. Dacă vreți să ajutați, v-am rămâne recunoscători, le-a spus comandantul elevilor adunați pe platoul unității.

- Donez eu!, a răspuns Robert, fiind primul care a făcut un pas în față.



Era prima dată când dona sânge și nu știa exact procedura, însă voia să ajute. Această primă experiență l-a făcut să înțeleagă cât de important este sângele pentru un pacient aflat în stare gravă.



La absolvirea școlii, când Robert a fost repartizat chiar în județul lui, a mers să doneze sânge și la Centrul de Transfuzie Oradea.



Acolo a fost abordat de o persoană:

- Eu sunt coordonatoarea acestui centru și vreau să-îți mulțumesc pentru gestul tău, pentru că sunt din ce în ce mai puțini donatori. Vreau să te rog ceva. Există o nevoie imensă de sânge, sunt foarte mulți oameni care au nevoie de transfuzie. N-ai vrea să devii donator permanent?

- Ce ar trebui să fac?

- La vârsta și la sănătatea ta, poți dona o dată pe lună. Înscrie-te în programul nostru, ai putea salva multe vieți.

- Nu trebuie să mă rugați! Vă promit că în fiecare lună voi fi aici!



De atunci și până în prezent, Robert și-a ținut promisiunea, iar cu sângele lui a ajutat 60 de oameni aflați în stare critică.

Un singur lucru regretă, faptul că într-o lună nu a putut ajunge să doneze, pentru că era în concediu. Dar ca să se revanșeze, și-a motivat colegii, astfel că săptămâna trecută au mers cu toții să doneze sânge la Centrul de Transfuzie.



El este Robert, are 23 de ani și, până acum, a ajutat 60 de oameni...repetăm acest lucru pentru că ceea ce el face este extraordinar!

Robert, te salutăm cu respect, admirație și prețuire! Mulțumim!

Donarea de sânge salvează vieți!"