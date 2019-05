Ponta: Deputaţii Pro România nu au votat nici cu Ciolacu, nici cu Turcan. Opoziţia are 107 deputati, dar au obţinut doar 100 de voturi

„Scorul la vot a fost 172 pentru Ciolacu si 100 pentru Turcan! Concluzii : 1. Deputatii PRO Romania NU au votat nici cu Ciolacu nici cu Turcan / dar votul nostru azi oricum nu schimba nimic - suntem 22 din care la vot au participat doar 6 / nu avem si nu facem intelegeri cu PSD dar nici cu PNL”, scrie Ponta pe Facebook.



A doua concluzie a sa este că, deşi PNL - USR si PMP au 107 deputati, Raluca Turcan a obtinut doar 100 de voturi.



”Faptul ca nu i-au convins nici pe toti ai lor sa voteze arata o problema reala / iesirile isterice ale unor penelisti sau useristi care dau vina pe noi sau pe altii pentru infrangerea lor nu ii ajuta la nimic / fiti mai destepti si mai convingatori daca vreti sa castigati data viitoare / nici pe UDMR nu ati reusit sa ii convingeti !”, continuă liderul Pro România.



„3. PSD a obtinut voturile ALDE in baza negocierii de la Senat / plus cei cativa de la Minoritati ( care de fapt sunt pesedisti vopsiti ) / daca vreti sa rupem majoritatea asta trebuie sa venim cu alternative serioase - nu cu refulari ridicole”, mai afirmă Victor Ponta.



El precizează că, de astăzi Pro Romania are Grup Parlamentar şi va juca un rol mult mai puternic in Parlament.



Deputatul PSD Marcel Ciolacu a fost ales miercuri preşedinte al Camerei Deputaţilor, post rămas vacant după condamnarea lui Liviu Dragnea.