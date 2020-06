Ponta: "Ludovic Orban si Guvernul PNL gandesc si actioneaza impotriva oamenilor - totul pentru ei, rudele, pilele si relatiile lor"

"ProRomania se adreseaza acelor categorii sociale ( angajati aflati in somas tehnic , cei care au avut contracte de munca pe durata determinata care au expirat, romani veniti din Diaspora, mici intreprinzatori al caror business a fost inchis de autoritati pe motiv de Pandemie) - care au nevoie de sprijin sa treaca peste aceasta perioada dificila - sa poata sa revina la o activitate normala - sa aiba mijloacele minime de trai pentru ei si copiii lor ! Adica sa facem in Romania ceea ce deja au facut in 2020 Spania si multe tari europene in care traiesc romani !

Ludovic Orban si Guvernul PNL gandesc si actioneaza ca Traian Basescu si PDL in 2010 - totul impotriva oamenilor - totul pentru ei, rudele, pilele si relatiile lor - nimic pentru romani!

Parlamentarii ProRomania vor lupta in Parlament pentru Legea privind Venitul Minim Vital pe timp de Criza / ne vom lupta cu principalul adversar si dusman al Romanilor = Guvernul PNL PMP Orban Basescu ! Ca si in 2012 - vom castiga!", a scris Victor Ponta pe Facebook.

