Poveste adevărată: A vrut orgii amoroase. "Cu cat mai multi, cu atat mai bine!". Visul i s-a împlinit

Toata viata mea am visat sa particip la orgii sexuale. De fiecare data cand o fata refuza sa ajunga in patul meu – si asta s-a intamplat de foarte multe ori – visam la ménages á trois, á quatre, á cinq. Dupa ce am vazut Caligula si am citit cartea lui Gay Talese – Thy Neighbor's Wife – in mintea mea s-a format ideea "Cu cat mai multi, cu atat mai bine!".

Si dupa ce mi-am inceput viata sexuala, sexul in grup mi s-a parut fascinant. Sexul unu-la-unu, desi minunat, ducea la obligatii, bagaj emotional si excursii la florarie. Pentru mine sexul cel mai bun era cel animalic, in cea mai salbatica forma posibila.

Dupa facultate m-am mutat la San Francisco si am incercat sa ma "antrenez".

Am intrat in cluburi BDSM, am fost la prelegeri despre jucariile sexuale, am iesit cu "stapane". N-a functionat nimic. Eram prea timid si nesigur pe mine ca sa particip la orice forma de manifestare sexuala in grup.

Apoi a venit salvarea. Un prieten mi-a povestit despre o petrecere sexuala care se va da pe un intuneric bezna. Ideea mi s-a parut fantastica. Fara lumini, fara comparatii, fara discutii stanjenitoare, fara rusine. Asta era sansa mea sa fac sex in grup. Petrecerea avea foarte multe reguli: toti barbatii trebuiau sa vina insotiti de cate o femeie; nu aveai voie cu droguri si nici sa porti obiecte reflectorizante in dreptul organelor sexuale; trebuia sa mergi in patru labe, pentru a evita sa te lovesti de ceilalti; trebuia sa ceri voie inainte sa atingi pe cineva, sa utilizezi prezervativ si sa fii pregatit pentru contact erotic homosexual. In mintea mea s-au nascut o multime de intrebari. Se vor dezbraca toti imediat? Cum se presupune ca trebuie sa intri in vorba cu cineva cu care vrei sa faci sex? Oamenii chiar vor face sex sau doar se vor freca unii de altii? Trebuie sa-mi scot pantofii?

