Articol publicat in: Societate

Povestea controlorului de trafic care a murit în timp ce dirija traficul aerian. Ce s-a întâmplat în ziua tragediei

Autor: Iulian Tudor Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Un controlor de trafic aerian a murit în sala de dirijare din sediul central ROMATSA. Decesul s-a produs în jurul orei 18.00. Controlorul de trafic, care avea 49 de ani, se afla chiar în clădirea ROMATSA din Bucureşti şi era în plină tură. Dirija avioane din spaţiul aerian al României, s-a simţit rău şi a cerut să fie înlocuit. Un coleg i-a luat locul pe scaun, astfel că avioanele ţinute sub observaţie şi care primeau indicaţii de la bărbat nu au fost puse în pericol. Deşi la faţa locului a sosit un echipaj SMURD, medicii nu a putut face nimic pentru a-l salva. Starea pacientului s-a înrăutăţit brusc şi ar fi suferit un infarct. Controlor de trafic aerian, mort în sediul ROMATSA Bărbatul avea doi copii şi era controlor de trafic aerian de 27 de ani. Autorităţile au anunţat o anchetă pentru a stabili cauzele morţii. loading...

