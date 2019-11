Povestea emoţionantă de dragoste dintre Leo Iorga şi soţia sa, Paula. Incredibil cum s-au cunoscut cei doi

Leo Iorga povestea atunci cunoscut-o, cum a cucerit-o și cum și-a început căsnicia cu femeia care i-a stat alături până în ultima clipă a vieții sale.

„Ne-am cunoscut la Costinești, în vara lui '89. Eu cu rocku', ea... cea mai frumoasă doctoriță de pe Litoral. Ghinion, ea avea prieten, eu, prietene... Abia la sfârșitul verii, când nu a mai fost așa aglomerat în stațiune, am reușit să ne vedem mai bine. De atunci, împreună am rămas", a povestit pentru Libertatea Leo Iorga, vocea care a definit la începutul anilor '80 formații precum Pacific, Cargo sau Compact.

Nuntă cu «adidași» primiți în pachet, din Germania Au urmat inevitabila vizită la părinții lui, la Arad, unde Leo s-a dat peste cap s-o impresioneze pe Paula, și nunta, una fără ștaif, după posibilități.

„Când Paula a venit în vizită acasă, la Arad, am plătit un șofer de la tata, care era director la Vinexport, cu un ARO, s-o ia direct de pe peron. I-am mai dat 100 de lei ca să mi se adreseze cu «șefu'». Cununia am făcut-o la Eforie Sud, nași fiindu-ne Adrian și Geanina Ordean. A fost de neuitat, eram încălțat în pantofi sport, albi, de golf, primiți din Germania. Toată lumea îmi lăuda încălțările, uitau să mă felicite. De fapt, alții nu aveam, doar cântam rock! Nu aveam nici măcar o lingură când ne-am căsătorit", își amintea Leo.

Și luna de miere a fost una „de criză". Proaspeții însurăței au petrecut-o în autobuzul trupei, în timpul turneului prin... Oltenia. Un autobuz vechi, care era mai mult defect decât funcțional, își amintea, amuzat, Leo. În ciuda începutului greu, cei doi au ajuns să aniverseze, anul trecut, trei decenii de la cununia civilă, iar zilele trecute, de la cea religioasă.

„Ce s-a schimbat de atunci? Eram tineri și frumoși, am îmbătrânit un pic, deloc sufletește. Ne ținem de mână și acum, mai ales când nevastă-mea mă scoate din casă, să nu alunec pe gheață", își încheia Leo Iorga povestea sa de iubire.

Leo și Paula Iorga au împreună doi băieți, Edy, de 30 de ani și Paul, de 23 de ani.

Astăzi, după moartea lui, soția i-a transmis un mesaj emoționant: „Nu am apucat să-i spun cât de mult îl iubesc"!