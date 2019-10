Articol publicat in: Life

Povestea imaginii virale care a sensibilizat toată România. Cine este "Bunicuţa din Bucovina"

Autor: Filip Stan Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net Georgeta Mandici, o tânără din Vicovu de Sus, Suceava, a imortalizat momentul în care bătrâna se uită peste gardul casei și ține în mână o pisică. Bătrâna este o vecină de-a părinților Georgetei Mandici și toată lumea din sat îi spune "Bunica". "Simplitate si bucurie prin lucruri simple!", este mesajul postat de tânăra din Suceava. Chipul femeii și fața expresivă a pisicii i-a impresionat pe internauți și în scurt timp fotografia a apărut pe profilul mai multor conturi de Facebook și Instagram. "Ador poza asta, am salvat-o deja pe telefon!", este comentariul unei internaute. Femeia de 83 de ani, concediată anul trecut după ce presa a scris povestea ei, s-a întors la grădiniţă Mulţi dintre cei care au văzut fotografia s-au sensibilizat atât de mult încât și-au amintit de bunicile care au rămas singure și își alină dorul de cei dragi cu prezența unui animal de companie: "Dragele noastre bunice din satele unde am copilarit raman la un moment dat cu alinarea pisicutei!", "Dragele bunicuțe, copii au plecat şi au rămas numai cu pisica, aşteptând copii să mai vină acasă". loading...

