Povestea impresionantă a paramedicului care împlineşte ultimele dorinţe ale pacienţilor

Kees Veldboer, un paramedic de 60 de ani din Rotterdam, a povestit cum a împlinit dorinţele pacienţilor săi şi cum vederea bucuriei din ochii lor este cel mai frumos lucru pentru el şi soţia lui. Primul pacient pe care l-a ajutat a vrut să meargă în Portul Rotterdam, iar Kees nu doar că l-a dus acolo, dar a aranjat să şi navigheze pentru ultima dată.

Peste un an, Kees a înființat, alături de soția lui, Ambulance Wish Foundation, pentru a ajuta ultimele dorințe ale tuturor pacienților suferinzi să devină realitate. Astfel că au vizitat expoziții de artă, au mers la meciuri de fotbal, au urcat munți pentru a îndeplini dorințele oamenilor.

"E atât de frumos să-i vezi fericiți. Pentru noi e ceva simplu de făcut, dar pentru ei e atât de special. Am condus foarte mult, am mers chiar și alte țări și i-am dus în locuri cu adevărat grozave. Pentru mine, cel mai frumos lucru pe care l-am făcut cred că a fost pentru o femeie care era în spital de luni întregi și avea o boală în fază terminală. Tot ce își mai dorea era să-și mai vadă casa pentru o ultimă dată. Am dus-o acolo și a stat vreo oră să se uite prin jur. După două zile a murit. A fost o dorință atât de frumoasă, simplă, dar în același timp plină de însemnătate pentru ea", a povestit paramedicul, conform Metro.