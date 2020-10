Povestea lui tanti Fica, bătrâna din Alba, care trăieşte cu o pensie de 15 lei pe lună, a impresionat o ţară întreagă

Aceasta își duce bătrânețile singură, izolată în vârful de culme din Apuseni. Nu are nici copii, nici nepoți și pe nimeni care să o ajute cu ceva.

În urmă cu 7 ani a rămas văduvă, iar de la soțul său care avea o pensie de numai 30 de lei, lui tanti Fica i-a rămas numai jumătate, adică 15 lei. Zona în care locuiește bătrânica este una extrem de izolată, atât de izolată încât până și poștașului îi este greu să urce, lunar, pentru a-i înmâna bănuții, scrie Adevărul.ro.

Pe lângă faptul că nu are rude şi nici bani din care să trăiască decent, tanti Fica nu are nici mulţi vecini. În acel sat mai locuiesc patru persoane, iar casele sunt extrem de distanțate una față de alta. Tanti Fica nu are multe: o vacă, un cal și câteva găini care îi mai țin de urât.

Citeşte şi: O bătrână din Sângeorz Băi, gest impresionant pentru pompierii din oraş. A croşetat 40 de perechi de ştrimpi de lână

Apel pentru a o ajuta pe tanti Fica

Un tânăr care i-a aflat povestea s-a încumetat să meargă până acolo, iar apoi a făcut un grup de sprijin pe internet. Tanti Fica are nevoie urgenţă de alimente de baza (ulei, făină, zahăr), de o sobă nouă şi de plata facturilor pentru curent electric şi telefonul mobil.

Comuna Ceru Băcăinţi este situată pe versanţii sudici ai Munţilor Apuseni, într-un cadru natural spectaculos şi are în componenţă 10 sate şi cătune. Zona s-a depopulat masiv în ultimii 20 de ani datorită lipsei locurilor de muncă şi poluării, tinerii migrând spre Cugir, Alba Iulia sau Orăştie.