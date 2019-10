Povestea sfâşietoare a fetiţei de 13 ani care şi-a aşteptat o noapte în scara blocului părinţii plecaţi la muncă în străinătate

Fata a fost găsită în această dimineață, 26 octombrie, în scara blocului unde a locuit cu părinții acum ceva timp în urmă. Polițiștii au fost anunțați de o femeie care a văzut-o și fata a fost preluată, urmând să fie anunțată Protecția Copilului. În timpul dispariției copila nu a fost victima vreunei infracțiuni, a adăugat Georgiana Moșu, purtătorul de cuvânt al IPJ Neamț.

Auzise că aceștia urmează să vină acasă, așa că s-a gândit să le facă o surpriză. Însă, fără știrea ei, planurile s-au schimbat între timp, iar copila a rămas o noapte întreagă în scara blocului, așteptând singură, în frig.

"Poveste trista cu final fericit ...care trebuie sa ne bucure , dar sa ne dea de gândit... Povestea are final fericit (fetița a fost găsită in scara unui bloc de pe strada Grigore Ureche, vie și nevătămată). Ajunsese acolo, însă, pentru ca a stat acolo cu chirie, in urma cu ceva timp. A stat alături de părinții ei care au fost nevoiți sa plece la munca in străinătate. Și sa o lase in grija unei cunoștințe apropiate. A mers acolo pentru ca PĂRINȚII i au spus ca vor veni acasa! Și fetița s-a bucurat ca ii va revedea. Și a mers acolo să ii aștepte, să se bucure de venirea lor; a mers acolo unde a știut ea ca a avut clipe fericite!!! Doar ca între timp, planurile s-au schimbat și ei nu au mai venit. Iar fetița a rămas sa viseze in scara unui bloc in care a trăit clipele ei de fericire...", a scris jurnalista Catrinel Dana Cojocaru, pe Facebook.

"Dragostea - empatia - solidaritatea rămân valori pe care nu le poate anula nimeni. Niciodată!", a mai scris Catrinel Dana Cojocaru.

Potrivit purtătorului de cuvânt al Poliției Neamț, în această dimineață, în jurul orei 7:00, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Piatra-Neamț au fost sesizați de către o tânără de 29 de ani cu privire la faptul că, în scara unui bloc din municipiul Piatra-Neamț, a văzut minora Ana-Maria Moldoveanu, care a fost dată dispărută în seara precedentă și al cărei caz a fost mediatizat cu sprijinul mass-media.