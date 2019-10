Povestea tristă a unei fetiţe care a fost dată dispărută. Copila a fost găsită în scara unui bloc. Ce le-a spus celor care au salvat-o

Ana-Maria Moldoveanu a plecat de la școală, în jurul orei 13:00, însă nu s-a mai întors acolo unde locuia alături de o cunoştinţă în grija căreia fusese lăsată de părinţii plecaţi la muncă în Anglia. Poliţia a fost sesizată, iar oamenii legii au plecat în căutarea ei.

Abia sâmbătă dimineaţă au reuşit să dea de urma copilei. Polițiștii au fost sesizați de către o tânără de 29 de ani cu privire la faptul că, în scara unui bloc din municipiul Piatra-Neamț, a văzut-o pe fetiţa dispărută

Ana-Maria auzise că părinţii urmează să vină acasă, așa că s-a gândit să le facă o surpriză. Însă, fără știrea ei, planurile s-au schimbat între timp, iar copila a rămas o noapte întreagă în scara blocului, așteptând singură, în frig.

"Poveste trista cu final fericit ...care trebuie sa ne bucure , dar sa ne dea de gândit... Povestea are final fericit (fetița a fost găsită in scara unui bloc de pe strada Grigore Ureche, vie și nevătămată). Ajunsese acolo, însă, pentru ca a stat acolo cu chirie, in urma cu ceva timp. A stat alături de părinții ei care au fost nevoiți sa plece la munca in străinătate. Și sa o lase in grija unei cunoștințe apropiate. A mers acolo pentru ca PĂRINȚII i au spus ca vor veni acasa! Și fetița s-a bucurat ca ii va revedea. Și a mers acolo să ii aștepte, să se bucure de venirea lor; a mers acolo unde a știut ea ca a avut clipe fericite!!! Doar ca între timp, planurile s-au schimbat și ei nu au mai venit. Iar fetița a rămas sa viseze in scara unui bloc in care a trăit clipele ei de fericire...", a scris jurnalista Catrinel Dana Cojocaru, pe Facebook.

În acest caz a fost informată Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului Neamț (DGASPC).