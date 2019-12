Povestea uimitoare a lui Dragoş Moldovan, câştigătorul Vocea României. A stat în comă după un accident şi nimeni nu îi mai dădea şanse

Dragoș Moldovan are 21 de ani şi este din Timişoara. Este student la Conservator în Bucureşti, unde studiază chitara. Tânărul a câștigat concursul Vocea României după ce la prima apariție pe scenă a întors toate cele patru scaune ale juraților.

Talentul muzical l-a moștenit de la bunicul său, care a fost tenor la Opera Română din Timişoara. Dragoş a urcat prima dată pe o scenă mare în anul 2014. În prezent este membru în mai multe trupe cu care concertează.

Atunci când a decis să participe la concursul de talente pe care l-a câștigat, Dragoș spune că își dorea doar să arate oamenilor vocea și talentul său.

"Eu am venit cu gandul de a canta si a arata cat mai multor oameni cum cant eu, vocea mea, modul in care interpretez piese si nu m-am gandit la nici o teorie a conspiratiei si nici nu am luat-o ca pe un concurs. În mintea mea toti au venit cu gandul sa cante", spunea Dragoş Moldovan.

Iubita lui Dragoș, cu care este împreună de 2 ani, este și ea cântăreață și este studentă la Arte Plastice şi la Teatru.

Când avea 18 ani, Dragoş a suferit un grav accident de maşină. La puțin timp după ce îşi luase permisul de conducere, a pierdut controlul volanului și a intrat cu mașina într-un copac.

Timp de două săptămâni a stat în comă și nimeni nu îi mai dădea şanse. Dragoș a suferit mai multe operații la cap și la mână, însă și-a revenit miraculos. Toţi medicii erau convinși că nu o să mai fie un om normal pentru că 99% din aceste cazuri nu reuşesc.

După ce s-a trezit din comă, primul lucru pe care l-a întrebat a fost despre căţelul care se afla cu el în maşină la momentul accidentului. Dragoș iubește foarte mult câinii și este și dresor canin.