Pozele găsite de familie în telefonul unui bărbat mort de COVID: "E semn!"

Rudele bărbatului au primit bunurile pe care bărbatul le-a avut în spital, printre care şi telefonul acestuia, și au rămas șocate când au văzut ultimele fotografii făcute. Familia bărbatului a decis să le publice pe Facebook şi să-i întrebe pe internauți dacă nu cumva pozele reprezintă un semn.

"Aici am o nelămurire. Ultimele fotografii făcute de el, făcute pe telefonul lui. Asta nu înțeleg, oare de ce a făcut el pozele astea la mâna fără perfuzie și la doctorța asta? Uitați-vă și la el ce speriat este. Eu zic că ne-a lăsat semn că ei l-au omorât?? Dați distribuiri să vadă toată lumea în ce hal am ajuns să ne omoare criminalii. Uitați-vă la doctorița asta ce figură are de criminal", a scris Yanis Mailat, rudă a românului răpus de COVID-19, conform Wowbiz.

