Articol publicat in: Life

Prajituri de casa pentru Sarbatori. 30 de retete de prajituri ca la cofetarie, pe care le poti prepara in casa

Autor: Filip Stan Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Prajituri de casa. Vi se face pofta de prajituri cand treceti pe langa vitrina unei cofetarii? Sunteti pretentiosi si vreti sa fiti siguri de ingredientele pe care le contine o prajitura? Singura modalitate este sa o preparati in casa, unde veti detine controlul total al ingredientelor. Foto: sfatulparintilor.ro Prajituri de casa. Noi va prezentam cele mai inspirate retete de prajituri ca la cofetarie, pe care le puteti prepara in casa de Sarbatori! Prajituri de casa: Rulouri cu frisca Reteta de la adaluci Prajituri de casa. Ingrediente Rulouri cu frisca 600 gr aluat frantuzesc, 50 gr zahar, o lingurita zeama de lamaie, o lingurita cu rom, un galbenus de ou, frisca Mod de preparare Rulouri cu frisca In aluatul frantuzesc, se adauga zaharul, galbenusul, zeama de lamaie si romul, se framanta, dupa care se intinde o foaie si se taie benzi late si lungi de 10-15 cm. Se infasoara benzile de aluat pe forme, invelindu-se, astfel incat marginile benzii sa cada una peste alta pentru a se putea lipi. Se ung rulourile cu galbenus, se presara cu zahar si se aseaza pe o tava. Se coc aprox 30 min., iar dupa ce s-au racit se umplu cu frisca batuta. Pofta buna! Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO. loading...

