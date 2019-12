Predicţii 2020. Un an special, începutul unei noi ere astrologice! TOP evenimente MAJORE şi cum ne vor IMPACTA VIAŢA

Predictii 2020. Energia cosmica este intensa.

Anul 2020 este nu doar inceputul unui nou deceniu ci si a unei noi ere astrologice. Asa cum se intampla cu orice proces ce implica o nastere, anul va implica si anumite dureri "de facere" pentru a introduce o noua viata in actiune. Anul 2020 este ca o rascruce intre felul in care a fost si felul in care va fi. Uneori va fi nevoie o confruntare intre vechi si nou pentru ca formele vechi care nu mai sunt necesare sa dispara si tot ce e nou si inovator sa se instaleze confortabil, devenind noua noastra realitate. Se anunta tranzite astrale nu mereu confortabile dar ele contin o forta potenta uriasa. Daca ne asumam activ rolul pe care vrem sa il jucam in modelarea lumii ce va sa vina, testele traite in 2020 vor avea rezultate benefice si vor cultiva in noi o noua putere dar si noi abilitati de folosit in relatiile cu ceilalti.

Unii dintre noi au simtit ca ultimul deceniu a fost un ciclu foarte dificil care a insemnat schimbare, vindecare si eliberare. Dar finalul de an 2019 si anul 2020 ne va aduce energii noi care ne vor sustine. Ni se cere sa ne dedicam in continuare propriei evolutii si sa continuam sa eliberam orice lucru care ne poate trage inapoi sau impiedica sa ne construim un viitor nou, durabil.

In procesul de integrare a noilor energii este posibil sa avem parte de diferite experiente provocatoare care au scopul a va ridica nivelul de Constiinta. O cunoastere profunda, care a fost stocata in celulele corpului nostru, va fi activata si ne va influenta semnificativ experientele. In consecinta, vom constata ca ne deschidem catre idei, concepte si informatii noi, care ne vor inspira in a ne alinia viata la modul constient cu misiunea fiecaruia.

Sa invatam sa avem incredere in ghidarea noastra interioara si in indrumarile pe care ea le ofera.

In centrul schimbarilor aduse de anul 2020 stau ciclurile lui Jupiter, Saturn si Pluto. Anul incepe cu celebra uniune dintre Saturn si Pluto in Capricorn si se incheie cu o conjunctie dintre Jupiter si Saturn care este evenimentul astrologic al anului pentru ca va defini o era astrologica a celor doua planete unificate in zodii de aer care va continua pana in 2159. Influenta lui Pluto asupra lui Jupiter si Saturn va crea subiecte ce tin se structuri in societate si va aduce nevoia unor reforme inovative in economie.

Totodata, anul 2020 are eclipsele sale speciale de Soare si de Luna, dar si superLuni pline si o Luna plina albastra in octombrie, toate cu mesajele si influentele sale !

De-a lungul intregului an 2020, intreaba-te ce ai nevoie sa eliberezi din structurile vietii tale ca sa creezi spatiu pentru ce conteaza cu adevarat pentru tine, pentru noul TU, pentru ca se anunta a fi disponibil un potential urias dar necunoscut pe masura ce intram colectiv in era lui Jupiter si Saturn uniti in semne de aer ce vor defini o noua realitate, fie ca vrem fie ca nu.

Predictii 2020. Iata care sunt cele mai mari evenimente astrale din anul 2020 si ce inseamna ele!

Eclipsa lunara in Rac

Data: 10 ianuarie

2020 incepe cu o energie mai dura ce apare din eclipsa de penumbra a Lunii in Rac, urmata de conjunctia Saturn-Pluto doar doua zile mai tarziu. Scena este pregatita de aceasta eclipsa lunara ce scutura fundatia sigurantei si creaza comunicari mai dificile. Parti din viata in care ne simtim prea confortabili ne pot face sa ne simtim dintr-o data nesiguri.

Saturn in conjunctie cu Pluto in Capricorn

Data: 12 ianuarie

Saturn in conjunctie cu Pluto este evenimentul de baza al astrologiei anului 2020. Saturn si Pluto nu s-au mai intalnit in acest fel de acum ...38 ani. Cand planeta realitatii si restrictiilor (Saturn) se reuneste cu planeta controlului si transformatilor (Pluto) in zodia pragmatica Capricorn, ne putem astepta la o energie serioasa care sa ne forteze sa lasam deoparte unele parti familiare din viata noastra. Sunt aspecte de care tinem cu dintii si care ne ingreuneaza si ne tin pe loc. Saturn in conjunctie cu Pluto este despre a realiza de ce trebuie sa scapam. Poate fi dureros, poate implica munca serioasa dar este despre a te elibera pe tine si viitorul tau, deci merita.

Mercur retrograd in Pesti si Varsator

Date: 16 februarie – 9 martie

Primul Mercur retrograd din 2020 incepe in Pesti dar ajunge in Varsator. Va fi important sa ramanem deasupra detaliilor in acest tranzit, Pestii sunt si asa o zodie nebuloasa. Pleaca din timp la intalniri si nu astepta ultimul moment ca sa iti termini proiectele. Energia poate fi mai scazuta dar vei gasi bucurie suplimentara si scop in a retrezi un proiect creativ din trecutul tau.

Jupiter in Capricorn sextil cu Neptun in Pesti

Date: 20 februarie, 27 iulie, 1 octombrie

Jupiter planeta norocului va fi in sextil cu visatorul Neptun de trei ori in 2020, ceea ce nu e ceva tipic – ultima data cand aceste planete au fost in sextil a fost 2011. Este o binecuvantare sa primim acest aspect fericit de trei ori intr-un an pentru ca implica multe sanse si dorinte implinite. Combinatia acestor energii duce la vise ce se vor realiza in plan profesional si ne incurajeaza multa pozitivitate si crestere personala. Cu cat ai mai multa creativitate la munca, cu atat vei obtine mai mult.

