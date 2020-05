Prelungirea interdicţiei de zbor atrage furia românilor care lucrează în posturi cheie în străinătate. "Riscăm să ne pierdem job-urile"

"Sunt angajatul unei companii internationale, iar activitatea mi-o desfasor in varii zone ale lumii, Marea Nordului, Orientul Mijlociu, Asia de Sud Est, Africa etc. De mai bine de 3 luni de zile sunt acasa, din cauza restrictiilor de calatorie impuse in vederea combaterii CoVid19. Compania m-a contactat in nenumarate randuri deoarece este imperativ necesara prezenta mea la locul de munca, inapoi in rotatia mea stabila, dar nu am avut cum ajunge din cauza inexistentei unei legaturi catre unul din huburile de transfer internationale: Amsterdam, Paris, Londra, Turcia, Doha, etc.

In momentul de fata, prezenta mea in companie este periclitata, deoarece postul meu nu va putea fi tinut liber pentru mult timp, fiind un post cheie in procesul de explorare/productie.

Majoritatea celor care au nevoie sa calatoreasca in aceasta perioada o fac in interes de serviciu. Este si cazul meu (si a altor cunoscuti ai mei). Prin prelungirea interdictiei de zbor international nu au facut decat sa pericliteze aceste joburi si implicit mijloacele de existenta ale noastre si familiilor noastre.

Compania la care lucrez, ca majoritatea companiilor din acest domeniu, asigura izolarea sau carantina in functie de tarile unde avem de lucru si in plus acopera si testele COVID19.

Citeşte şi Pandemia a modificat regulile şi în barurile de striptease. Dansatoarele apar la bară goale, dar cu măşti de protecţie

In afara de noi, lucratorii in industria offshore/onshore oil and gas, sunt si cei din industria maritima comerciala. Sa nu uitam ca in Romania sunt foarte multi navigatori, oameni care sunt considerati "key workers". Oameni care aduc foarte multi bani inapoi in tara, dar nu ia nimeni cont de asta. Cati sunt acasa si nu isi pot onora contractele?! Cati sunt plecati si nu pot veni acasa?!

Marea majoritate a persoanelor care au nevoie de aceste zboruri sunt cei care isi castiga existenta in afara tarii dar veniturile lor se intorc tot aici. Noi exportam numai capsunari, culegatori de sparanghel si ingrijitori?!

Citeşte şi Un nou scandal în sănătate. Spitalele, acuzate că se folosesc de criza COVID-19 ca să refuze naşterile prin cezariană

Ca o mica paranteza, nu mi se pare ca in acest context, locasurile de cult sa fie deschise (ceea ce nu este decat o miscare pentru suportul politic asigurat de BOR si presiunile exercitate de acestia), dar in acelasi timp sa ne priveze pe noi de un venit, considerabil, de asemenea, si in acelasi timp un influx de capital inapoi in tara. Ce bani ia statul de la BOR, care e tax free? Nu vrea nimeni sa supere BOR?! Toti vor "binecuvantarea" lor, pentru ca reprezinta un lider in a dirija voturi si suport! De ce nu spunem lucrurilor pe nume?!", spune Alexandru Ghiţescu, citat de Ziarul Financiar.

Alexandru Ghitescu este ROV Supervisor la Helix Robotics Solutions.