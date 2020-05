PREMIERĂ în Israel. Procesul de corupţie al premierului Benjamin Netanyahu a început. Acuzaţiile aduse prietenului lui Liviu Dragnea

"Obiectivul este de a răsturna un prim-ministru puternic din tabăra de dreapta şi astfel de a înlătura dreapta de la putere pentru mulţi ani'', a mai spus Benjamin Netanyahu, citat de Reuters, în declaraţia televizată, înainte de a se prezenta în faţa unui panel de trei judecători.

Pentru a-şi susţine nevinovăţia, Netanyahu a afirmat că întreaga anchetă a fost fabricată de la bun început, notează Agerpres.

Benjamin Netanyahu e acuzat de fapte de corupţie şi nu beneficiază de imunitate

În vârstă de 70 de ani, Benjamin Netanyahu este inculpat în trei dosare separate, dintre care unul, deosebit de sensibil, ar implica favoruri financiare pentru un director general al unei companii de telecomunicaţii, în schimbul unei imagini favorabile din partea unei organizaţii media a grupului, scrie AFP.

"În 244 de ani de democraţie (de la revoluţia americană, n.r.), nimeni nu a fost acuzat vreodată că a beneficiat de o imagine favorabilă în presă. Şi în cazul meu, reflectarea (media) nu a fost chiar favorabilă", a adăugat Netanyahu, care a spus că a solicitat ca audierile să fie transmise în direct la televizor.

"Am cerut ca totul să fie transmis în direct pentru ca publicul să audă totul (în direct) şi nu prin filtrul jurnaliştilor (plătiţi) de către procurorul general", a adăugat el, acuzând o parte a presei israeliene de parţialitate în această chestiune.

Este prima dată în istoria Israelului când un premier se confruntă cu acuzaţii penale în timpul mandatului său, notează AFP.

Netanyahu a fost inculpat în noiembrie trecut, iar procesul trebuia să înceapă la jumătatea lui martie, dar a fost amânat pentru 24 mai din cauza epidemiei de coronavirus.

În Israel, funcţia de prim-ministru nu asigură niciun fel de imunitate, însă potrivit unei decizii a Curţii Supreme inculparea nu duce la interdicţia de a ocupa postul sau de a forma un guvern.

În urmă cu o săptămână, pe 17 mai, Netanyahu, liderul partidului de centru-dreapta Likud, şi-a început oficial un nou mandat de prim-ministru de 18 luni, în fruntea unui guvern de uniune naţională a cărei şefie va fi împărţită prin rotaţie cu fostul său adversar centrist Benny Gantz, de la Alianţa Albastru şi Alb, din noiembrie 2021.

Duminică, înainte de începerea procesului, Netanyahu a ţinut prima şedinţă de guvern.

Netanyahu, prietenie cu Liviu Dragnea

În 2018, Victor Ponta, liderul Pro România, a criticat relaţia lui Liviu Dragnea cu premierul Israelului, susţinând că România ar vrea să vândă Hidroelectrica unor israelieni.

"Eu nu ştiu ce are de câştigat România din prietenia asta a domnului Dragnea. Am văzut, domnul Dragnea e prieten şi cu Bibi Netanyahu. Ce am câştigat noi din prietenia lui Dragnea cu Bibi Netanyahu? Probabil trebuie să le vindem Hidroelectrica. Eu vreau să fim prieteni cu toată lumea, dar să ştim ce câştigă România", a declarat Victor Ponta, în Parlament, conform Ştiripesurse.