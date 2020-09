Premierul României anunţă noi măsuri! Carantină pentru persoanele care stau în România mai mult de TREI zile

"Este evidentă o tendință de creștere a numărului de cazuri. Din acest motiv am solicitat Comitetelor Județele pentru Situații de Urgență o implicare mai serioasă în respectarea regulilor și nu în ultimul rând. Le-am solicitat să urmească mai multe linii de acțiune: în școli să fie respectate toate măsurile de protecție școlară. Tot în școli, deciziile care se iau la nivelul Comitetului pentru Situații Urgență să țină cont de reglementările Guvernului, nu după bunul plac al unor directori de școli" , a declarat Orban.

"Am discutat împreună cu colegii. Știți că nu am mai actualizat situația țărilor pentru că, la nivel european, a fost o dezbatere și am așteptat să se ia o decizie la acest nivel privind modalitatea unitară de respectare, de introducere a măsurilor privind deplasările în cadrul Uniunii Europene, între țări. Nu s-a luat o decizie și din acest motiv vom decide luni, în cadrul Comitetului Național pentru Situații de Urgență, să reintroducem restricții pentru țările care au un nivel de infectare superior pe ultimele 14 zile nivelului din România", a transmis Ludovic Orban, în fața sediului MAI.

"Aceste restricții vor fi mai nuanțate. Pentru cei care vin în România și stau în țară maxim 3 zile, nu se va impune obligația carantinării dacă vin cu un test Covid-19 negativ efectuat cu 48 de ore înainte de intrarea în țară. Dacă vor să stea mai mult de trei zile, vor avea la dispoziție mai multe variante. Prima este carantină de 14 zile. În cazul în care doresc să nu stea în carantină 14 zile, în a cincea zi vor avea posibilitatea de efectuare a testului. Dacă este negativ, la momentul primirii rezultatului vor putea ieși din carantină", a completat premierul.