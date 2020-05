Premierul şi alţi patru miniştri au fost amendaţi după "chermeza" de la Guvern. Anunţ oficial de la Poliţie

STAR DE ALERTĂ. ”Astfel, doi membri ai Executivului au fost sancționați cu câte două amenzi contravenționale fiecare, în cuantum de 3000 de lei pentru fiecare persoană, pentru nepurtarea măștii de protecție sanitară și pentru fumat în spații în care acest lucru este interzis.

CTP, despre "relaxarea" de la Guvern: "Un monument de prostie"

Alte două persoane au fost sancționate cu amendă în valoare de 2500 de lei pentru fiecare, pentru nepurtarea măștii de protecție sanitară.

A cincea persoană a fost sancționată cu amendă contravențională în valoare de 1000 de lei pentru purtarea măștii de protecție în mod necorespunzător”, informează Poliția Capitalei.

Dacă privim sancțiunile dictate de polițiști, putem deduce și cum s-au împărțit amenzile:

1. Ludovic Orban și Bogdan Aurescu au primit câte 3000 de lei pentru nepurtarea măștii și fumat în spații înschise.

2. Virgil Popescu și Lucian Bode au primit câte 2500 de lei pentru nepurtarea măștii.

3. Raluca Turcan a primit 1000 de lei amendă pentru purtarea măștii de protecție în mod necorespunzător

Premierul Orban amendat la cerere cu 3000 de lei pentru nepurtarea măştii şi fumat în sediul Guvernului

Potrivit Guvernului, prim-ministrul Ludovic Orban a achitat, sâmbătă, prin intermediul platformei www.ghiseul.ro, două amenzi în valoare cumulată de 3.000 de lei, la cuantumul maxim prevăzut de lege, pentru fumat şi nepurtarea măştii în spaţii închise.

"Premierul consideră că regulile trebuie respectate în aceeaşi măsură de către orice cetăţean, indiferent de poziţia pe care o ocupă, iar în cazul în care acestea sunt încălcate trebuie aplicate sancţiunile stabilite de lege, fără a face distincţie", arată sursa citată. O fotografie în care apare premierul Ludvic Orban cu ţigara aprinsă în mână şi mai mulţi miniştri care au în mână pahare sau ţigări este distribuită intens pe Facebook. Fotografia a fost făcută într-unul dintre birourile de la Guvern, iar cele mai multe comentarii ale utilizatorilor sunt negative.

În fotografie apare premierul Ludovic Orban, aşezat pe scaun lângă o masă, având ţigara aprinsă. În faţă are un pahar cu ceea ce pare a fi bere. De asemenea, este la masă vicepremierul Raluca Turcan. În încăpere mai sunt ministrul Bogdan Aurescu, care are în mână un trabuc, ministrul Virgil Popescu care are un pahar cu băutură în mână, dar şi ministrul Lucian Bode.

Din fotografie se vede clar că cel puţin o persoană mai este în încăpere. Fotografia a fost intens distribuită pe Facebook, majoritatea comentariilor fiind critice.

Consilierul personal al premierului Florin Silviu Ivan a explicat că fotografia a fost făcută de ziua primului ministru. "Pe 25 mai a fost ziua lui Ludovic. Sâmbătă am fost la el, am vorbit 30 de minute de-ale noastre, am băut o cafea, i-am urat cele ce se cuveneau a fi urate si i-am dăruit o cravată. Dacă voia să facă un exces de putere ne chema undeva şi o făceam lată. Luni, la ceas târziu, după o lungă şedinţă câţiva colegi stau şi beau un pahar. Aurescu trage dintr-o ţigară de foi. Ludovic le fumează pe ale lui, Rothmans, pachet lat. Nu se fumează în instituţiile publice. De acord! Bucuria tuturor cârcotaşilor si a minţilor insalubre: i-am prins! Gata! Au belit-o! N-au măşti la gură, le-au aruncat pe masă. Noi stăm ca proştii în izolare iar ăştia stau ca belferii. E okay? V-aţi săturat sau vreţi si un desert din care să curgă sînge şi din care să mustească ipocrizia?", a scris pe Facebook Florin Silviu Ivan.