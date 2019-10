Articol publicat in: SciTech

Premiul Nobel pentru Economie a fost atribuit unui trio care luptă împotriva sărăciei

Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Premieul Nobel pentru Economie a fost atribuit unui "trio" care luptă pentru reducerea sărăciei. Cei trei laureaţi sunt franco-americana Esther Duflo şi americanii Abhijit Banerjee şi Michael Kremer pentru cercetările lor privind reducerea sărăciei în lume. Studiile celor trei laureaţi "au introdus o nouă abordare pentru a obţine răspunsuri fiabile, eficiente, în măsură să atingă scopul propus - acela de a oferi soluţii fiabile, eficiente în strategiile de reducere a sărăciei în lume, potrivit Academiei Regale de Ştiinţă. Premiul Nobel pentru Economie va fi împărţit între cei trei oameni de ştiinţă. Premiul care se va împărţi în trei are o valoare de 830.000 euro. Esther Duflo este a doua femeie şi cea mai tânără concurentă dintre cei trei candidaţi. loading...

