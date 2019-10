Articol publicat in: Extern

Preşedintele filipinez, implicat într-un accident cu motocicleta FOTO

Autor: Iulian Tudor Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum 41 min) // Sursa: romaniatv.net Preşedintele filipinez, Rodrigo Duterte, în vârstă de 74 de ani, a fost uşor rănit după ce a căzut miercuri seara de pe motocicletă, dar se recuperează, transmit EFE şi Reuters, citate de Agerpres.

"Preşedintele este bine, iar recuperarea sa nu implică nicio procedură medicală importantă", a asigurat joi naţiunea, într-un comunicat, purtătorul de cuvânt al preşedinţiei, Salvador Panelo. Duterte şi-a anulat acţiunile prevăzute pentru joi şi a rămas să se odihnească la reşedinţa prezidenţială după incidentul în urma căruia are "vânătăi şi răni uşoare la cot şi genunchi".



Accidentul s-a produs miercuri seara în complexul prezidenţial, într-un moment în care Duterte - cunoscut fan al motocicletelor de mare putere - oprise vehiculul şi se aplecase spre unul din pantofi, potrivit stiripesurse.ro.



Înainte ca biroul preşedintelui să confirme incidentul, senatorul Christopher Go, cel mai bun prieten şi fost asistent special al lui Duterte, a informat presa despre cele întâmplate şi a precizat că liderul filipinez a refuzat să meargă la spital după ce a căzut.



Pasiunea de o viaţă pentru motociclete i-a adus lui Duterte o leziune nervoasă permanentă la gât şi migrene frecvente, printre alte numeroase afecţiuni pe care le are, iar dispariţiile sale din spaţiul public au generat adesea speculaţii aprinse, potrivit stiripesurse.ro.



Aliaţii lui Duterte şi-au exprimat îngrijorarea faţă de sănătatea sa, după ce preşedintele a spus, într-o întâlnire cu comunitatea filipineză din Rusia, că suferă de o boală cronică neuromusculară.

Oponenţii politici spun că administraţia nu este deschisă cu privire la amploarea problemelor medicale ale lui Duterte, între care se numără dureri de spate, o boală a gâtului şi o alta care-i afectează circulaţia.



La câteva luni după preluarea mandatului prezidenţial în 2016, Duterte şi-a mărturisit tristeţea pentru că este nevoit să ţină cont de instrucţiunile echipei sale de securitate şi să renunţe la motocicletele sale iubite (deţine trei: Yamaha, Honda şi Harley Davidson) şi s-a lăudat că a atins viteze de 180 km/h.











loading...

Daca ti-a placut articolul, urmareste RomaniaTV.NET pe facebook sau twitter

daca sunt in articol si in arraaydaca sunt in articol si in arraay